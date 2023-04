Ponad 100-procentowa inflacja w Argentynie. Cena „błękitnego dolara” rośnie

Cena dolara na czarnym rynku w Argentynie osiągnęła we wtorek prawie 500 peso, choć w pierwszej połowie kwietnia sięgała ok. 400 peso. Inflacja wynosi 104 proc. To klęska, za którą odpowiada lewicowy rząd Alberto Fernándeza – ocenia hiszpański dziennik „La Gaceta de la Ibosfera”.

Kurs „błękitnego dolara" w Argentynie ponownie wystrzelił. We wtorek osiągnął on 495 peso.





„Błękitny dolar” to dolar czarnorynkowy, jego cena znacznie odbiegała od kursu oficjalnego; zaczął funkcjonować ze względu na ograniczenia wymiany walut w kraju. Czarny rynek w tym kraju rozkwitł, bo oficjalny rynek walutowy jest pod ścisłą kontrolą.

Oficjalne peso spadło w tym roku o 20 proc. Różnica między czarnorynkowymi a oficjalnymi wskaźnikami wynosi około 122 proc. i jest największa od lipca 2022 r.

„Wzrost ceny »niebieskiego dolara« w Argentynie jest dowodem na katastrofę gospodarczą Alberto Fernándeza" – pisze hiszpański dziennik „La Gaceta de la Ibosfera".





Inflacja w Argentynie





Ostatnio Argentyna odnotowała roczną inflację na poziomie 104 proc. W Ameryce Południowej przewyższa ją jedynie inflacja w Wenezueli (ponad 500 proc.).





Argentyńczycy posługują się często amerykańskimi dolarami, bo w związku z inflacją płacenie argentyńskim peso po prostu im się nie opłaca. Przyzwyczaili się też do oszczędzania w gotówce, by – jak wyjaśnia „El Pais” – „chronić dolara, który jest dostępny tylko na ulicy”.

Minister gospodarki Sergio Massa zapowiedział decyzje służące przeciwdziałaniu spadkowi kursu peso.

„Od kilku dni mamy do czynienia z nietypową sytuacją plotek, wersji, fałszywych doniesień i w konsekwencji ich wpływ na instrumenty finansowe powiązane z dolarem. Zamierzamy użyć wszystkich narzędzi państwowych, aby uporządkować tę sytuację" – napisał na Twitterze Massa.





Jak zauważyła agencja Reutera, szef resortu nie sprecyzował, o jakie doniesienia chodziło.