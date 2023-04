Za Papszuna… „młody Papszun”. Znamy nowego trenera Rakowa!

32-letni Dawid Szwarga, dotychczasowy asystent Marka Papszuna, zostanie nowym trenerem Rakowa. Starszego kolegę zastąpi po najlepszym w historii klubu sezonie, który częstochowianie mogą zakończyć z mistrzostwem i pucharem Polski.

Dramat reprezentanta Polski trwa. Jeszcze dłuższa przerwa Jakub Moder w tym sezonie raczej nie wróci do gry. Środkowy pomocnik Brighton i reprezentacji Polski, jeden z naszych najlepszych piłkarzy, od... zobacz więcej

To była jedna z najlepiej strzeżonych tajemnic ostatnich miesięcy. Choć najbardziej wpływowi dziennikarze w Polsce dwoili się i troili, by poznać nazwisko nowego trenera Rakowa, sekret udało się utrzymać do samego końca.





W mediach przewijały się rozmaite nazwiska: od Jacka Magiery i Dawida Szulczka, przez Daniela Myśliwca, Janusza Niedźwiedzia, aż po Czesława Michniewicza. W pewnym momencie zaczęto mówić też o Dawidzie Szwardze. Choć 32-letni szkoleniowiec nigdy nie prowadził samodzielnie zespołu, jako asystent Papszuna doskonale zna piłkarzy, cieszy się też sporym zaufaniem Michała Świerczewskiego, właściciela klubu, który przyznał, że miał go na oku od... siedmiu lat.





– Jest to człowiek, który od dłuższego czasu znajduje się w tym sztabie, jest blisko… Miałem okazję go poznać i uważam, że to bardzo dobra decyzja dla Rakowa. To człowiek z odpowiednimi predyspozycjami, żeby prowadzić nawet taki klub, pomimo braku większego doświadczenia – mówił o Szwardze inny z „medialnych” kandydatów, Artur Derbin.





Dawid Szwarga w Rakowie pojawił się latem 2021 roku. Był częścią sztabu szkoleniowego, który poprowadził drużynę do wygrania poprzedniej edycji Pucharu Polski i dwóch Superpucharów. Wielu współpracowników, ze względu na podobieństwo charakterów i metod treningowych, nazywało go „młodym Papszunem”.





W przeszłości pracował w roli asystenta w GKS Katowice. Terminował u szkoleniowców Rafała Góraka, Dariusza Dudka, Jacka Paszulewicza i Jakuba Dziółki.





– Tożsamość w Rakowie zostanie zachowana. Nie dlatego, że jestem takim samym trenerem jak Papszun, bo pod wieloma kwestiami się różnimy, ale dlatego, że to zapewnia skuteczność. A skoro zapewnia skuteczność, to będziemy dalej podążać tą ścieżką – mówił na specjalnie zwołanej konferencji prasowej nowy szkoleniowiec Rakowa.





– Mam pomysł, jakie trendy i jaką przewagę możemy w nowym sezonie zaproponować zespołowi, aby utrzymać skuteczność z tego sezonu, a może nawet lepszą – dodał.





– To nie jest moment, żebym mówił o szczegółach, jakie elementy będziemy chcieli poprawić. Najpierw będziemy chcieli to omówić ze sztabem, z zawodnikami, a dopiero potem, gdy zobaczymy to na boisku, ocenimy czy to było skuteczne – mówił.





Nowy szkoleniowiec przejmie obowiązki tuż po zakończeniu obecnego sezonu. Do tego czasu pozostanie asystentem Marka Papszuna.