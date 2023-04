Morawiecki o Tusku: Grabarz przemysłu zbrojeniowego opowiada farmazony

Donald Tusk – niszczyciel polskiego przemysłu, grabarz przemysłu zbrojeniowego, przypomniał sobie o nim i zaczął opowiadać farmazony – mówił w Gliwicach premier Mateusz Morawiecki. – Dawno nie widziałem kogoś, kto by sobie w ten sposób strzelił w kolano – dodał.

Szef rządu wraz z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem złożyli wizytę w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy S.A. w Gliwicach.

Morawiecki podczas wystąpienia zadeklarował, że będzie robić wszystko, aby „nie tylko Łabędy przetrwały, ale żeby miały przed sobą szansę na rozwój, dobrą przyszłość”.

– Zrobię wszystko, aby właśnie tak było, bo tutaj w Gliwicach w Bumarze jest wielki, wspaniały potencjał rozwojowy, potencjał produkcyjny – podkreślił premier.

Morawiecki o słowach Tuska: Strzelił sobie w kolano





Nawiązał też do wtorkowej wypowiedzi szefa PO Donalda Tuska ws. zakładów zbrojeniowych w Stalowej Woli. Lider PO powiedział m.in., że „ludzie zastanawiają się, dlaczego rząd PiS uznał, że gigantyczne zakupy w Korei są lepsze niż te sprawdzone w boju i produkowane w całości w Polsce, w Stalowej Woli armatohaubice Krab”.

– Ostatnio mój konkurent polityczny, główny przeciwnik Donald Tusk przypomniał sobie o przemyśle zbrojeniowym i na Podkarpaciu zaczął opowiadać farmazony. On – niszczyciel polskiego przemysłu, grabarz przemysłu zbrojeniowego, przypomniał sobie o przemyśle zbrojeniowym. Dawno nie widziałem kogoś, kto by sobie w ten sposób strzelił co najmniej w kolano – mówił premier.

Jak podkreślił, to w czasach Tuska przemysł zbrojeniowy był zwijany.





– Na Podkarpaciu 8 tys. ludzi poszło na bruk. To jest dowód tego, w jaki sposób Platforma Obywatelska zajmowała się przemysłem zbrojeniowym – wskazał.

Morawiecki: Niech pan pójdzie do zwolnionych pracowników





– Panie Tusk, jak pan ma odwagę, to niech pan pójdzie do tych zwolnionych pracowników, tylko proszę ubrać grubą kufajkę, żeby pana kijami nie obili za mocno – dodał premier.

Morawiecki wskazał, że za czasów rządów Tuska brakowało zleceń, zamówień, a jedyną ofertą było wyprzedanie części zakładu dla chińskiego producenta maszyn budowlanych. – Taką przyszłość dla polskiej zbrojeniówki szykowała PO i realizowała PO – mówił Morawiecki.

Zdaniem premiera nie może być tak, że „jeździ sobie facet po Polsce, kłamie w żywe oczy i różne media, które go wspierają, robią dobrą minę do złej gry”.





– To tak jakby bandyta wszedł do sklepu z porcelaną, potłukł prawie wszystkie zastawy, pozostałe ukradł i jeszcze wychodząc zadzwonił na policję i powiedział, że jakiś rabunek w sklepie ktoś dokonał. Dajcie spokój, przecież takie coś to jest kpina w żywe oczy – ocenił Morawiecki.

Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy to jedna ze spółek wchodzących w skład PGZ. Są podmiotem zaliczanym do przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla obronności kraju. Firma specjalizuje się w produkcji, remontach i modernizacji sprzętu pancernego.