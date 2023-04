Dramat reprezentanta Polski trwa. Jeszcze dłuższa przerwa

Jakub Moder w tym sezonie raczej nie wróci do gry. Środkowy pomocnik Brighton i reprezentacji Polski, jeden z naszych najlepszych piłkarzy, od ponad roku leczy kontuzję kolana. Złe wieści przekazał jego klubowy trener, Roberto De Zerbi.

Gdy w kwietniu ubiegłego roku Jakub Moder zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, wielu zastanawiało się, czy zdąży wrócić do formy przed mundialem. Ledwo skończył 23 lata, młody, silny organizm, bez poważnej historii kontuzji… W takich sytuacjach rekonwalescencja po podobnych urazach trwa od 6 do 8 miesięcy.





Minął rok, Moder lekko trenuje, ale wciąż nie wiadomo, kiedy będzie mógł wyjść na boisko i sprawdzić się z pełnym obciążeniem. Wszystko przez źle poprowadzoną rehabilitację, która zmusiła polskiego zawodnika do poddania się drugiej operacji.





Klubowe media Brighton raz na jakiś czas publikują wizerunek Modera, ciesząc się, że wrócił do pracy z piłką. Pytania o utalentowanego zawodnika, którego przed kontuzją łączono z największymi angielskimi klubami, regularnie pojawiają się też na konferencjach prasowych zespołu.





– Jest zbyt wcześnie, by mówić o wyborze pierwszej jedenastki, zobaczymy jutro – powiedział Włoch w czwartkowe popołudnie.





– Nie ma jednak wielkich problemów. Welbeck nie będzie miał problemu z grą jutro. Jeżeli chodzi o Fergusona, to nie chcemy w jego przypadku ryzykować. Mamy ostatnie dziewięć meczów, a on będzie dla nas istotny w ostatnich ośmiu. Jakub Moder i Tariq Lamptey prawdopodobnie nie będą dostępni do końca sezonu – poinformował trener.





Pozostaje czekać. Zdrowy Moder, w pełni sił i formy, to filar środka pola nie tylko angielskiego klubu, ale i reprezentacji Polski.