Jak Putin miał śpiewać w Zielonej Górze. Kulisy zbliżenia PO z Kremlem

Władimir Putin miał zaśpiewać przed polską publicznością na festiwalu w Zielonej Górze, wydarzeniu, któremu patronował ówczesny minister kultury w rządzie Donalda Tuska Bogdan Zdrojewski – opisuje „Gazeta Polska” wydarzenia z 2011 r. Projektów „kulturalnego zbliżenia” ekipy PO-PSL z Rosją było więcej.

Tygodnik nawiązał do komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów, o której powołaniu zdecydował niedawno Sejm. Zauważono przy tym, że choć prace komisji będą skupione głównie na kwestiach politycznych, gospodarczych i wywiadowczych, to do zbadania jest także sfera kulturalna, która również „padła ofiarą zbliżenia z Moskwą”.

Za rosyjskie pieniądze

„Gazeta Polska” wylicza: „Putin, który miał śpiewać przed polską publicznością na festiwalu pod patronatem ministra Zdrojewskiego, polska wyprawa na Syberię we współpracy z Szojgu, festiwal piosenki pod wspólnym patronatem prezydent Zdanowskiej i rosyjskiego ambasadora czy propagandowa wystawa o olimpiadzie w Soczi w muzeum nadzorowanym przez marszałka Struzika”.

Szczególnie ciekawe są kulisy festiwalu w Zielonej Górze. Reaktywowany w 2008 r., znany przed laty jako Festiwal Piosenki Radzieckiej projekt miał wielomilionowy budżet, w dużej mierze finansowany przez Kreml. Swoje dokładała Telewizja Polska, współorganizator koncertu.

Pojechali do Moskwy, wrócili z taśmą Putina

Patronat powierzył nawet minister kultury Bogdan Zdrojewski. To samo zrobił jego rosyjski odpowiednik. Nad wszystkim czuwał prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki (SLD, potem PO, a w końcu związany z Bezpartyjnymi Samorządowcami).

Gościem specjalnym imprezy w 2011 r. – a więc niedługo po katastrofie smoleńskiej i kilka lat po ataku na Gruzję – miał być sam Władimir Putin. Rosyjski przywódca miał wystąpić na scenie w Zielonej Górze i zaśpiewać piosenkę.





Alternatywą było nagranie teledysku z jego udziałem i wyświetlenie go w trakcie imprezy. Ostatecznie do niczego nie doszło, bo prezydent Zielonej Góry, który do Moskwy pojechał z zaproszeniem, wrócił z nagraniem występu Putina, ale... śpiewającego po angielsku.

Jaką rolę odgrywał RONiK

Podobnych imprez było więcej. W Łodzi od 2011 aż do 2020 r. odbywał się Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej, finansowany przez Rosję, ale pod honorowym patronatem ambasadora Rosji w Polsce i... prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej.

Podobny, poetycki konkurs przez lata odbywał się na Podlasiu pod honorowym patronatem marszałka województwa podlaskiego. Co łączy obie imprezy? Sponsorował je m.in. RONiK, czyli Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury.





„W latach 2012-16 na czele RONiK stał Siergiej Antufjew – w kwietniu 2010 r. gubernator obwodu smoleńskiego (w chwili zamachu smoleńskiego był na płycie lotniska), działacz putinowskiej partii Jedna Rosja” – podaje „Gazeta Polska”.

Zobacz także: Jak Tusk z Putinem sprzątali Polskę po „rusofobach” Kaczyńskich. Kilkadziesiąt faktów, nagrań i cytatów