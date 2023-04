Morawiecki: W zakładach Bumar-Łabędy będzie produkowana armatohaubica Krab

W Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy w Gliwicach będzie produkowana armatohaubica Krab – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że w Bumarze będzie się również znajdowało centrum serwisowania czołgów Leopard.

Premier Mateusz Morawiecki i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odwiedzili Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy w Gliwicach (woj. śląskie).

Premier powiedział, że w Gliwicach i w całej Polsce niezwykle ważny jest rozwój całej polskiej zbrojeniówki, bo od tego długofalowo zależy bezpieczeństwo Polski.





– Żeby produkcja mogła się rozwijać, przede wszystkim musimy mieć zamówienia na sprzęt z polskich zakładów zbrojeniowych – wskazał.

– Rozmawialiśmy tutaj między innymi o przyszłości Bumar-Łabędy i przywozimy bardzo dobre wiadomości. To tutaj w Gliwicach będzie produkcja Kraba – o to zabiegali pracownicy i kierownictwo – poinformował.

Jak podkreślił, zarówno w Gliwicach, jak i w całej Polsce ważny jest rozwój przemysłu zbrojeniowego. – Od tego, jaki będzie potencjał polskiej zbrojeniówki długofalowo, będzie też zależało bezpieczeństwo Polski – wskazał Morawiecki. Dodał, że często rozmawia z szefem MON, aby zamawiać sprzęt w polskich zakładach zbrojeniowych.

Rozwój przemysłu zbrojeniowego





– Będzie po pierwsze produkcja Krabów, przeniesiona część produkcji Krabów, ale również tutaj będzie centrum serwisowania, centrum napraw dla czołgów Leopard – poinformował szef rządu.

Podkreślił także, że rząd chce, aby powrócić do świetności zakładów w Gliwicach. – Na Śląsku jest wielki potencjał produkcyjny. Śląsk jest perłą w koronie polskiego przemysłu i tak musi pozostać i tak pozostanie – mówił Morawiecki.

– Otwieramy się na współpracę z Niemcami, Amerykanami, Koreańczykami. Te wszystkie najnowocześniejsze linie technologiczne będą też tutaj służyły rozwojowi polskiego przemysłu. Cieszę się z tego powodu, bo to oznacza większy popyt na pracę, a większy popyt na pracę to podnoszenie wynagrodzeń polskich pracowników, a to jest dla mnie najważniejsze: wynagrodzenia polskich pracowników i nowe miejsca pracy – zaznaczył premier.





Centrum serwisowe czołgów Leopard 2 w Gliwicach





Błaszczak podkreślił, że podczas piątkowego spotkania ministrów obrony krajów NATO w Ramstein podpisał ze swoim niemieckim odpowiednikiem porozumienie dotyczące powstania w ZM Bumar-Łabędy centrum serwisowego dla całej rodziny czołgów Leopard 2. Podkreślił, że „jeszcze w maju centrum serwisowe rozpocznie swoją działalność”.

Szef MON przypomniał, że w najbliższym czasie na Ukrainie znajdą się dwa bataliony czołgów Leopard 2 w wersji 2A4 i 2A6, które będą serwisowane i naprawiane w zakładach Bumar-Łabędy. – To szansa na rozwój firmy w przyszłości, to jest szansa na to, żeby powstały kolejne dodatkowe miejsca pracy tu, właśnie w Gliwicach – powiedział.

Błaszczak podkreślił, że za wybraniem tego zakładu przemawiał fakt, że od 20 lat serwisuje on i naprawia, a także modernizuje czołgi Leopard 2A4 do wersji 2PL. Przypominał też, że w Gliwicach naprawiane i modernizowane są polskie czołgi z rodziny T-72, które, jak informuje go strona ukraińska, „dobrze sprawdzają się w ręku Ukraińców na froncie”.

– Przed firmą stoi wielka szansa rozwoju i jestem spokojny o to, że ta szansa też zostanie wykorzystana – dodał szef MON.