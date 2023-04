Bachmut. Ukraińcy starają się utrzymać jedyną dostępną drogę zaopatrzenia

Wojska ukraińskie starają się utrzymać kontrolę nad jedyną realnie dostępną obecnie drogą zaopatrzenia do Bachmutu w obwodzie donieckim – przekazało Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii. Według analityków rosyjskie wojsko prowadzi lokalne szturmy w Bachmucie, a także przygotowuje się do odparcia ukraińskiej kontrofensywy, która może ruszyć w najbliższym czasie.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że trwają ciężkie walki na krótkim dystansie w zachodnich dzielnicach Bachmutu, a kluczowym wydarzeniem ostatniego tygodnia były walki na obrzeżach miasta, zwłaszcza w pobliżu wsi Chromowe. Jak wskazał brytyjski resort obrony, Ukraina stara się tam utrzymać kontrolę nad pozwalającą na zaopatrywanie miasta drogą 0506, gdyż inne ukraińskie opcje zaopatrywania Bachmutu są prawdopodobnie skomplikowane przez błotniste warunki na nieutwardzonych drogach.

Dodano, że ponieważ miasto jest atakowane od ponad 11 miesięcy, ukraińska obrona Bachmutu została włączona jako jeden z elementów znacznie głębszej strefy obronnej, która obejmuje miasto Czasiw Jar na zachodzie.

Walki o Bachmut

Zeszłej doby ukraińscy żołnierze odparli 39 szturmów. Rosjanie atakują głównie w Donbasie. Najtrudniejsza sytuacja panuje właśnie w mieście Bachmut.





W ocenie ukraińskiego eksperta Ołeha Żdanowa w Bachmucie Rosjanie przesuwają swoje pozycje dzięki zmasowanemu użyciu artylerii, a obrona miasta jest coraz trudniejsza. Jednak ogólna sytuacja na froncie jest inna.

Jak zaznacza analityk, wróg kontynuuje ataki na niektórych odcinkach frontu, jednak te próby to raczej poszukiwania słabych punktów ukraińskiej obrony. Nie ma już mowy o ich zmasowanej ofensywie – ocenił Żdanow.





Z kolei ekspert Ołeksij Hetman w telewizji 1+1 ocenił, że Rosjanie dużą część sił wykorzystują do budowania fortyfikacji, aby zatrzymać ukraińską kontrofensywę, ale nie wiedzą, gdzie dokładnie ona nastąpi. W związku z tym budują umocnienia niemal na całej linii frontu, a jest to ponad 500 km.





Ukraińska ofensywa zapowiadana jest od kilku tygodni. Przypuszczalnie nastąpi ona jeszcze wiosną. Jako jej główny kierunek wskazuje się południowy odcinek frontu.

Wizyta dowódcy Sił Operacji Specjalnych na froncie





Pomimo liczebnej przewagi wroga i zmasowanych ataków Siły Operacji Specjalnych uderzają w przeciwnika na kluczowych odcinkach – powiadomiły służby prasowe tych wojsk, informując o wizycie na froncie dowódcy gen. Wiktora Chorenki.

Czytaj także: Rosjanie przejmą Bachmut? „Nie są w stanie prowadzić działań manewrowych”

– Sytuacja w Bachmucie rzeczywiście jest trudna, ale kto, jeśli nie wy, wie, co trzeba robić i jak działać w obecnych warunkach. Wasza praca tutaj dowodzi po raz kolejny, że Siły Operacji Specjalnych to przede wszystkim przewaga jakości nad ilością – mówił do żołnierzy Chorenko, cytowany przez służby tych wojsk.