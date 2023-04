Kto nowym trenerem Rakowa? Dziś poznamy decyzję

Dziś po godz. 11 poznamy nazwisko nowego trenera Rakowa Częstochowa. Kandydatów jest wielu, bo i posada bardzo atrakcyjna: to dobrze zarządzany, bogaty — jak na polskie warunki — klub, który za moment będzie się cieszył z mistrzostwa Polski. Wejście w buty Marka Papszuna może być jednak trudne…

Z jednej strony: wszyscy się tego spodziewali, bo Papszun tu i ówdzie przebąkiwał, że prędzej czy później zrobi sobie od futbolu przerwę. Z drugiej: wszyscy byli zaskoczeni, że stało się to akurat teraz, u progu historycznego, pierwszego w dziejach Rakowa mistrzostwa Polski.





48-letni szkoleniowiec lubi jednak podążać własnymi ścieżkami i sam wie, co dla niego najlepsze. A skoro uznał, że jego misja pod Jasną Górą się skończyła, to pewnie tak było. Dokończy sezon, zawiesi na szyi medale, a potem poukłada sprawy rodzinne.





Następcy zostawia projekt gotowy. Drużynę, która błyszczy na boiskach Ekstraklasy (choć wiosną jakby trochę mniej), ma realne szanse, by błysnąć również w pucharach i pozostać siłą na długie lata. Z ciekawą kadrą, kilkoma gwiazdami i zawodnikami na tyle uniwersalnymi, że mogą grać w wielu formacjach.





Michał Świerczewski, właściciel klubu, przekonuje, że na stanowisku zastąpi Papszuna ktoś, kto podziela jego filozofię. „Częstochowska piłka” ma być szybka, atrakcyjna dla oka i efektywna. Choćby dlatego z listy kandydatów, która od tygodnia zalewa media, można już skreślić Czesława Michniewicza.





Abstrahując od mocno kontrowersyjnego wizerunku byłego selekcjonera, nadwątlonego jeszcze zresztą przy okazji pracy z reprezentacją, jest to szkoleniowec przede wszystkim bardzo pragmatyczny, preferujący defensywną, zachowawczą grę ponad boiskowe „fajerwerki”.





Inny kandydat wykluczył się… sam. W poniedziałek na antenie Canal+ ogłosił, że nowym trenerem zostanie Artur Derbin: zrobił to ze śmiertelną powagą, zdążył nawet odczytać nazwiska jego asystentów (Patryk Rachwał i Kacper Jędrychowski). Kilka chwil później do sprawy odniósł się sam Derbin, były szkoleniowiec m.in. Zagłębia Sosnowiec czy GKS Tychy; na antenie Meczyków zdementował pogłoski.

Dementowanie na kilka dni stało się ulubionym zajęciem polskim klubów. Dementowała Warta Poznań, przekonując, że „ich” Dawid Szulczek nigdzie się nie rusza i co najmniej przez kolejny sezon popracuje w stolicy Wielkopolski. Dementował Jacek Magiera, który chwilę przed objęciem stanowiska trenera Śląska Wrocław był też łączony z rodzinną Częstochową. Wykluczeni zdają się być też Pavol Stano (Wisła Płock) i Janusz Niedźwiedź (Widzew Łódź).





A więc kto? Najpoważniejsze wydają się trzy opcje.





Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że za Papszuna na ławkę trenerską wskoczy… „młody Papszun” — tak bowiem mówi się o 32-letnim Dawidzie Szwardze, pełniącym w Rakowie obowiązki asystenta. „Młody Papszun” stosuje podobne metody treningowe, ma bardzo podobną mentalność i sposób myślenia o piłce jak jego mentor. A skoro Raków jest na autostradzie do mistrzowskiego tytułu, a 2 maja może po raz trzeci z rzędu sięgnąć po Puchar Polski, nie ma powodów, by wywracać dotychczasową koncepcję do góry nogami.





Szwarga ma być gwarancją pewnej ciągłości, która przez siedem ostatnich lat przyniosła klubowi wiele dobrego.





Dużo mówi się też o Danielu Myśliwcu. Ma 37 lat, w Stali Rzeszów wykonuje pracę, którą wielu porównuje do tego, co na poziomie II ligi robił przed siedmioma laty Papszun. Ma łatkę młodego, zdolnego i ambitnego. Ale czy skok z trzeciego poziomu rozgrywkowego do mistrza Polski to nie jest proszenie się o kłopoty?





Dlatego właśnie nie wyklucza się, że Świerczewski zaskoczy i postawi na kogoś „z zewnątrz”. Obcokrajowca, z autorytetem, a jednocześnie doświadczeniem niezbędnym do tego, by mistrza Polski wprowadzić na wyższy poziom, do wymarzonej fazy grupowej europejskich pucharów. To w końcu, jak przekonuje prezes Piotr Obidziński, główny cel Medalików.





Odpowiedź na wszystkie wątpliwości już w środę o godz. 11. Transmisja konferencji prasowej Rakowa na stronie TVPSport.pl.