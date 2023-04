Niespodziewany gość w kinie na Alasce. Łoś poczęstował się popcornem [WIDEO]

Do kina w mieście Kenai na Alasce wszedł niespodziewany gość. 19 kwietnia w holu budynku nagle pojawił się łoś i zaczął jeść popcorn. Z nagrania z monitoringu wynika, że zwierzę spędziło tam około 7 minut.

Na udostępnionym przez kino w Kenai wideo widać, że pracownica spokojnie podeszła do niespodziewanej wizyty.

Gdy po kilku minutach łoś wychodził z budynku, miał przyczepione na pysku papierowe opakowanie.

Łosie na Alasce

To nie pierwszy przypadek w tym miesiącu na południowej Alasce, gdy łoś wszedł do budynku. 6 kwietnia łoś zawędrował do budynku medycznego w Anchorage i na krótko przed wyjściem zjadł doniczkową roślinę.





