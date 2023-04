Po wpisie o pedofilii Libicki dostanie miejsce do Senatu? Prezes PSL przecina spekulacje

Mimo kontrowersji, jakie wywołał wpisem na temat pedofilii, senator PSL Jan Filip Libicki dostanie szansę startu w ramach paktu senackiego w jesiennych wyborach parlamentarnych – poinformował prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

Sprawa ma związek z wpisem Libickiego w mediach społecznościowych z końcówki marca tego roku. Polityk dyskutował w nim z wypowiedzią Tomasza Terlikowskiego na temat ofiar pedofilii w Kościele. Terlikowski napisał: „Każdy z nas zna kogoś, kto był skrzywdzony, w każdej parafii, w każdej wspólnocie, w każdym zakonie i zgromadzeniu, w każdym seminarium są skrzywdzeni seksualnie. Odkrycie, że to oni są w centrum Kościoła, zmienia myślenie. Nie da się już wrócić do tego, co było”.





Kontrowersje po wpisie Libickiego





W odpowiedzi Libicki stwierdził: „Żarliwość, z jaką redaktor Tomasz Terlikowski stawia w centrum każdą ofiarę pedofilii w Kościele, rodzi we mnie – przyznaję, że złą – pokusę, by przestać się nimi aż tak przejmować. Na razie walczę z tą pokusą skutecznie, ale nie wiem jak długo…”.

Wpis wywołał medialną burzę. Od słów polityka natychmiast odcięła się jego partia, a rzecznik PSL przepraszał w mediach. Także sam Libicki przyznał po kilku dniach, że „popełnił błąd”.

Wybory parlamentarne 2023





Spekulowano, że mimo to Libicki może stracić przychylność opozycji, a tym samym szansę na start w wyborach do Senatu. W środę na antenie RMF FM szef PSL odniósł się do tej sprawy.

– (Libicki) jest senatorem, jest w pakcie senackim, nie planujemy tutaj zmiany żadnego z senatorów, którzy należą do klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego – powiedział lider ludowców.

Dopytywany o konkretną deklarację, Kosiniak-Kamysz przyznał, że Jan Filip Libicki będzie kandydatem PSL w wyborach do Senatu. – Dobrze, że przeprosił za te słowa kompletnie nie na miejscu – dodał.

