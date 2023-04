Kukiz pójdzie z PiS? „W najbliższych dniach podejmę decyzję”

W najbliższych dniach po rozmowie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim podejmę decyzję odnośnie swojego startu w wyborach parlamentarnych – oznajmił lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

Kukiz w Programie Pierwszym Polskiego Radia pytany był czy zdecydował już o swoim starcie w wyborach, a jeśli tak, to samodzielnie czy z PiS.





– Tę decyzje podejmę na 100 proc. w ciągu najbliższych dni, po rozmowie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim – przekazał.

Według Kukiza samodzielnie nie ma szans na to, by dostać się do Sejmu. – Przekroczenie tego trzyprocentowego progu byłoby możliwe, a oznaczałoby tylko i wyłącznie rzut na kasę, na subwencję; a ja tych subwencji nie chcę – powiedział poseł.

Kukiz: PiS wywiązuje się z umowy





Pytany, czy pójdzie z PiS-em oznajmił, że na pewno nie pójdzie z tymi, „którzy taką propagandę, taki hejt rozpętali za pomocą swoich zaprzyjaźnionych tzw. wolnych mediów”.





– To gniazdo demokracji – w cudzysłowie – walczy z takimi sprawami jak referenda, jak podmiotowość obywatelska, bo walczą z naszą fundacją – mówił Paweł Kukiz. Odniósł się w ten sposób do ataków na niego po przyznaniu kilkumilionowej dotacji dla fundacji „Potrafisz Polsko!”.

Kukiz powiedział też, że traci na polityce, a nie na niej zarabia. – Za jeden koncert dostawałem tyle pieniędzy, ile w Sejmie za cały miesiąc. Świadomie poświeciłem karierę po to, by służyć ojczyźnie – komentował.

Pytany czy swój start z PiS uzależnia od postawienia partii rządzącej jakichkolwiek warunków odparł: „warunki to może stawiać duży małemu, a nie odwrotnie”. Jednocześnie ocenił, że do tej pory prezes Kaczyński i PiS „naprawdę wywiązują się świetnie z umowy”.





Dodał, że zgadza się z opinią Jarosława Kaczyńskiego, że stawką nadchodzących wyborów jest niepodległość Polski.

Kukiz: Zostałem wyrolowany przez PO w 2005 r.







Kukiz odnosząc się do roku 2005 przyznał, że był wtedy „zakochany” w Platformie Obywatelskiej, szczególnie w związku z zapowiedziami zmiany ordynacji wyborczej, upodmiotowieniem obywateli i wprowadzeniem pakietu ustaw antykorupcyjnych. – To wszystko mają (oni) tylko na ustach, a nie szło to w parze z działaniami – podkreślił.

Jak dodał, było wiele postulatów, które powodowały, że od 2005 roku grał on za darmo koncerty mające na celu promocję PO. – I powiem szczerze, że to też miało w pewnym momencie wpływ na tą moją decyzję o polityce – dodał Kukiz.

– Tak zostałem przez nich wyrolowany, że mówię się zemszczę po prostu, i chciałem im po prostu skomplikować generalnie życie, ale jak zobaczyłem, że istnieje taka możliwość, że będę miał jakąś moc sprawczą, no to zaangażowałem się całkowicie w politykę – powiedział polityk.





Paweł Kukiz ma nową partię







W środę „Rzeczpospolita” poinformowała, że 19 kwietnia Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował nową partię Kukiza – KUKIZ15 (z użyciem wielkich liter i bez apostrofu).

„Oznacza to, że przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi Paweł Kukiz nie zostanie bez partii politycznej. Takie ryzyko było kilka miesięcy temu. Dotychczasowe ugrupowanie Kukiza o nazwie K'15 zostało 11 stycznia wykreślone z ewidencji przez Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej” – czytamy w dzienniku.

Według gazety przyczyną było spowodowane niefrasobliwością działaczy niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego za 2021 r.

Z informacji podanych przez dziennik wynika, że we władzach nowej partii nie ma Kukiza, który był przewodniczącym K'15. W zarządzie ugrupowania znaleźli się poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko, były poseł Robert Mordak i były kandydat do Sejmu z list Kukiza – Robert Gogółka. Kukiz będzie – jak podaje dziennik – prezesem honorowym.