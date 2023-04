Podwyżki opłat za autostrady? Minister Adamczyk zabrał głos

Nie planujemy podwyżek opłat za przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA. Nie planujemy też wdrożenia jakichkolwiek opłat za przejazd samochodami osobowymi po drogach ekspresowych – zapewnił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w wywiadzie dla „Super Expressu”.

Minister infrastruktury przyznał, że kolejne podwyżki na zarządzanych przez prywatne spółki odcinkach autostrad, np. na A4 między Krakowem a Katowicami czy na autostradzie A2 od Konina do Nowego Tomyśla, „zaskakują nas wszystkich, mnie również”.





Ceny biletów PKP





„Zawierający umowy koncesyjne pod koniec lat 90. nie zabezpieczyli właściwie interesu państwa i interesu kierowców” – ocenił Adamczyk.





Minister pytany był też m.in. o ceny biletów PKP. Stwierdził, że PKP Intercity „dokonała optymalizacji kosztów i ostatecznie nie zdecydowała się na podwyżki cen biletów, a przewoźnicy regionalni podwyżki wprowadzili”.





„PKP Intercity nie planuje podwyżek cen biletów” – podkreślił. Zaapelował do marszałków, by nie wprowadzali dalszych podwyżek w kolejach regionalnych.





Optymalizacja wyzwań





Adamczyk wyjaśnił, że w Polsce realizowanych jest dużo inwestycji kolejowych i drogowych. Wskazał m.in. na linię kolejową Podłęże-Piekiełko, która „jest olbrzymim wyzwaniem”.





„Po wybudowaniu tej linii kolejowej czas przejazdu z Mszany do Krakowa skróci się do około 30 minut, a z Nowego Sącza do stolicy Małopolski do koło 50 minut” – podał szef resortu infrastruktury.