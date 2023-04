2,5-kilometrowa biało-czerwona flaga [WIDEO]

Rekordowe świętowanie w Międzyzdrojach. 2 maja, w Dniu Flagi, po tamtejszej plaży mieszkańcy nieść będą biało-czerwoną o długości ponad 2,5 kilometra. Trwają przygotowania do tego wyczynu.

– To jest największy kawałek materiału, jaki miała okazję szyć, ale nie jest to trudne. Większą trudnością jest ciężar, musimy to przekładać, a to naprawdę waży – opowiada TVP3 Szczecin jedna ze szwaczek Beata Hołecka.





Poświęcenie w szczytnym celu. – Chcemy pokazać, że pamiętamy o tych pokoleniach, które walczyły o biało-czerwoną i pod biało-czerwoną – mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.