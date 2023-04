„Oni na demokrację są obrażeni”. O kim tak powiedział minister Czarnek?

Oni na demokrację są obrażeni, bo nie przyjmują do wiadomości, że to demokratycznie Polacy będą wybierać jesienią nowy skład parlamentu i to Polacy demokratycznie mogą ponownie wybrać PiS – komentował w Telewizji Republika działania opozycji minister edukacji Przemysław Czarnek.

Czarnek zapytany został o zapowiedzi szefa PO Donalda Tuska dotyczące rozliczeń obecnie rządzących, jeśli opozycja wygra wybory.





– Jak się nie ma nic ciekawego do powiedzenia i normalnego, żadnych argumentów, a ma się do zakrycia wielkie afery korupcyjne Platformy w Warszawie, aferę w Szczecinie czy wszystko to, co się robiło do 2015 r., to się opowiada takie bzdury – odpowiedział dodając, że wypowiedzi Donalda Tuska świadczą o jego „rozchwianiu emocjonalnym”.





W ocenie Czarnka lider PO nie był w stanie zrealizować tego, co zapowiadał, gdy wracał do polskiej polityki – jednej listy opozycji, przekroczenia 30 proc. poparcia dla Platformy Obywatelskiej oraz wyprzedzenia w sondażach wyborczych Prawo i Sprawiedliwość.





– Oni na demokrację są obrażeni, bo nie przyjmują do wiadomości, że to demokratycznie Polacy będą wybierać jesienią nowy skład parlamentu i to Polacy demokratycznie mogą ponownie wybrać PiS. Wręcz zapowiada ten antydemokrata Tusk i jego poplecznicy, że po prostu będą się zachowywać w sposób antydemokratyczny – ocenił.

Minister powiedział, że Tusk wrócił do polskiej polityki, dlatego że „kazali mu to zrobić jego koledzy, którzy dzisiaj zagrożeni są długoletnimi karami pozbawienia wolności”.

– Tusk to wie, że jeżeli wygramy następną kadencję, a tak będzie, to przychodzi czas błyskawicznie na dokończenie reformy wymiaru sprawiedliwości i nie ma zmiłuj. Ci ludzie umoczeni w gigantyczną korupcję będą oczywiście stawali przed sądem – ciągnął.





Marsz 4 czerwca





Niedawno Tusk wezwał wszystkich na „marsz w samo południe 4 czerwca w Warszawie”. Informował, że marsz jest „przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską”.





Czarnek pytany o to odpowiedział, że jest to data podwójnie symboliczna. – Po pierwsze to symbol dogadania się koncesjonowanej opozycji przy okrągłym stole z komunistami (...), czego później efektem był brak dekomunizacji, uwłaszczenie nomenklatury, złodziejstwo majątku polskiego dokonywane przez postkomunistów i liberałów ręka w rękę – ocenił.





Wskazał, że druga rocznica to rocznica 4 czerwca 1992 r., kiedy „Donald Tusk obalał rząd Jana Olszewskiego”. Rząd Olszewskiego nie miał większości parlamentarnej i został odwołany przez Sejm w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 r. w ramach – jak to zaczęto określać później w publicystyce – „nocnej zmiany” lub „nocy teczek”, po zrealizowaniu uchwały lustracyjnej z 28 maja.





Zobowiązywała ona ówczesnego szefa MSW Antoniego Macierewicza do ujawnienia listy polityków figurujących w archiwach MSW jako konfidenci komunistycznych służb specjalnych.





– Marzy mu się powrót do tej sytuacji, kiedy jeśli nie w drodze normalnych działań demokratycznych. to może właśnie jakimiś tego rodzaju ulicznymi spektaklami będzie chciał obalać władze, na wypadek gdyby przegrał jesienią; a przegra jesienią, to jest zupełnie oczywiste – ocenił minister.