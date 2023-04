Co dalej z procesem Nowaka? Decyzję podejmie Sąd Najwyższy

Sędzia Iwona Szymańska zwróciła się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przeniesienie sprawy Sławomira Nowaka do innego sądu – informuje portal wpolityce.pl. Akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi w rządzie PO-PSL trafił do Sądu Okręgowego pod koniec 2021 roku.

Do tej pory proces jednak nie ruszył, bo obrońcy Sławomira Nowaka zwrócili się z wnioskiem o wyłączenie sędzi Szymańskiej. Jako jeden z powodów podali związki rodzinne. Jej mężem jest były minister ds. UE w rządzie PiS Konrad Szymański.





Na to jednak nie zgodził się rozpatrujący wniosek sędzia Janusz Zalewski. „Wskazał jednak sędzi Szymańskiej drogę do wyjścia z sytuacji. Chodzi o wiosek do Sądu Najwyższego o przeniesienie sprawy do innego sądu (poza apelację warszawską)” – czytamy w serwisie wpolityce.pl.





Wniosek Szymańskiej wpłynął do Sądu Najwyższego 11 kwietnia.





Afera Nowaka





W grudniu 2021 r. b. minister transportu został oskarżony o popełnienie 17 przestępstw o charakterze kryminalnym, w tym założenie oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze międzynarodowym, zajmującą się popełnianiem przestępstw korupcyjnych i płatną protekcją.

Według prokuratury Nowak jako szef Państwowej Służby Dróg Samochodowych Ukrawtodor miał żądać i przyjmować korzyści majątkowe oraz obietnice takich korzyści w kwocie ponad 6,1 mln zł. W zamian miał wspierać określone podmioty w postępowaniach o udzielenie i realizację zamówień publicznych związanych z remontem dróg na Ukrainie.





B. ministra oskarżono również o pranie brudnych pieniędzy. Chodzi o blisko 8 mln zł. Oskarżenie dotyczy też okresu, kiedy Nowak pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska oraz ministra transportu i gospodarki morskiej. Według śledczych polityk miał przyjąć co najmniej 320 tys. zł łapówek w zamian za pomoc w uzyskaniu intratnych stanowisk i kontraktów w państwowych spółkach. Jest też skarżony o przyjęcie 760 tys. zł łapówki za zorganizowanie spotkania przedstawicieli spółki deweloperskiej z władzami miasta Gdańska.





Nowak odpowiada w tym procesie z wolnej stopy. W areszcie przebywał przez dziewięć miesięcy od lipca 2020 r. do kwietnia 2021 r. Wyszedł na wolność po wpłaceniu 1 mln zł kaucji.

Oprócz Sławomira Nowaka w procesie tym na ławie oskarżonych zasiądzie jeszcze 14 osób, w tym trzech obywateli Ukrainy i jeden obywatel Turcji. Zarzuty im przedstawione dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wręczania korzyści majątkowych, prania brudnych pieniędzy pochodzących z popełniania przestępstw, powoływania się na wpływy oraz poświadczania nieprawdy.





