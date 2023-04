„Środki z UE symboliczne”. Pomoc dla rolników ze środków państwa

Większość pomocy dla rolników będzie pochodziła ze środków budżetowych – powiedział w programie „Gość Wiadomości” rzecznik rządu Piotr Müller. W jego opinii UE zareagowała zbyt późno na spekulacje ukraińskim zbożem. Müller dodał, że kwoty, które proponuje KE, są „symboliczne”.

– Unia Europejska przede wszystkim zwlekała przez wiele miesięcy z interwencją. Ostatnie kilkanaście tygodni to apele pięciu premierów, apele kilku państw unijnych – mówił rzecznik rządu. Jak podkreślił, „dopiero, kiedy Polska zdecydowała się na wprowadzenie zakazu, nastąpiło pewne przebudzenie w Unii Europejskiej”.





– Te kwoty, które w tej chwili padają ze strony KE, uczciwie mówiąc są symboliczne – ocenił Müller. Jak dodał „większość pomocy, która będzie kierowana do rolników, to są środki finansowe polskie, państwowe, budżetowe”.





– Nie zmienia to faktu, że te środki uruchomimy. Zawsze mamy pewien zapas w budżecie państwa na trudne sytuacje – w tej chwili z taką mamy do czynienia – i nie stoimy bezczynnie, podobnie jak to było w przypadku suszy, kiedyś gdy była daleko idąca susza, wtedy też duże środki trafiły do rolników, tak samo będziemy reagować teraz – podkreślił rzecznik rządu.