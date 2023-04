„Chybotliwa większość” marszałka Chełstowskiego w sejmiku śląskim

Po wczorajszej burzliwej dyskusji i głosowaniu Jakub Chełstowski pozostał marszałkiem województwa śląskiego. W tajnym głosowaniu oddano łącznie 42 głosy z czego 18 radnych głosowało za odwołaniem, zaś 24 było przeciw.

Po odejściu Jakuba Chełstowskiego z szeregów PiS sejmikową większość stanowi PO wraz z koalicjantami. Prawo i Sprawiedliwość podkreśla, że obecny zarząd województwa jest niewiarygodny i działa na szkodę mieszkańców regionu.





– Czy oni nie zadali sobie takiego pytania dlaczego marszałek Chełstowski przeszedł na ich stronę? Czy być może u nich szukał schronienia i unikał odpowiedzialności przed wymiarem sprawiedliwości? Dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dzisiaj nasz wniosek został skrócony – powiedział Marcin Kozik, radny PiS . – Mam nadzieję, że dzisiaj to PO (...) bierze pełną odpowiedzialność za Jakuba Chełstowskiego – dodał.





Radni Prawa i Sprawiedliwości podkreślili również, że tylko nieliczni mogli zabrać głos na sali sejmiku, co utrudniło przekazywanie prawdy o Jakubie Chełstowskim mieszkańcom województwa.





– To, co się stało można śmiało nazwać skandalem. Po raz kolejny podczas najważniejszej sesji z punktu widzenia naszego klubu PiS nastąpiło zamknięcie dyskusji właściwie po kilku wystąpieniach – powiedział radny Jacek Świerkocki, zaś przewodniczący klubu radnych PiS Jan Kawulok pytał: „jak to może być, że pan marszałek występuje i mówi, ale już na przykład osoby do których się odnosi nie miały możliwości wystąpienia?”.





Jak zaznaczył „to jest nielogiczne z punktu widzenia samorządu”. Eksperci podkreślają, iż pomimo tego, że głosowanie zakończyło się korzystnie dla obecnego marszałka to jest to jasny sygnał, że do zmian personalnych może dojść prędzej czy później.





– Ta większość marszałka Chełstowskiego jest większością chybotliwą, opartą na Platformie Obywatelskiej, która miała decydujący głos. Ta większość może się zmienić, bo pamiętajmy, że wybory samorządowe tuż-tuż – powiedział publicysta Adrian Stankowski.





Zdaniem radnych PiS najbliższą okazją do odwołania Chełstowskiego może być głosowanie nad absolutorium za 2022 rok.

„Układ władzy” w śląskim sejmiku





Po tym, jak lokalny dziennikarz „Dziennika Zachodniego” Mateusz Zarembowicz zainteresował się „układem władzy” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, spotkał się z serią kuriozalnych pytań i oskarżeń m.in. o związki z Rosją czy narkotykami. Pretekstem stało się dziwne zdarzenie przed Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów.





Sprawa nabrała tempa w chwili, gdy Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. poinformowało, że szuka osób, które w niedzielę 16 kwietnia były w samochodzie, jaki zatrzymał się na ok. 40 minut przed siedzibą spółki w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej. Wskazywano, że „mężczyzna zachowujący się w bardzo nietypowy sposób” mógł stanowić zagrożenie przed budynkiem należącym do podmiotu o strategicznym charakterze.





Zanim jednak informacja z filmem ze zdarzenia została opublikowana 17 kwietnia w mediach społecznościowych GPW, kilka godzin wcześniej miał do niej dostęp Mateusz Cieślak, wydawca i redaktor naczelny portalu „Katowice Dziś”. Mężczyzna kilkukrotnie dzwonił do dziennikarza „Dziennika Zachodniego” Mateusza Zarembowicza i wysyłał wiadomość, w której wyjaśniał, że ma pytania w sprawie jego rzekomej „wczorajszej wizyty pod GPW”.





Skąd sugestia, że to właśnie dziennikarz „Dziennika Zachodniego” ma związek z tą sprawą? Zidentyfikować miał go rzekomo „anonimowy informator”. „Wieczorem tego samego dnia Mateusz Cieślak wysyła na skrzynkę Mateusza Zarembowicza serię kuriozalnych pytań” – opisywał „Dziennik Zachodni”. W serii insynuacji zakończonych pytajnikiem Cieślak pytał m.in. wprost: „czy mieszał pan lub łączył jakąś ciecz”, „czy była tam ciecz niebezpieczna”, „czy był pan kiedykolwiek w Rosji bądź na Białorusi”, „czy ma pan wiedzę o tym, jak wygląda procedura przygotowywania działek dilerskich amfetaminy”.





W całą sprawę włączył się także Karol Fedorowicz, jeden z bohaterów tekstu o „układzie władzy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego”, który przygotowywał wówczas Zarembowicz. Jak opisywały media, Fedorowicz to zaufany współpracownik marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego i jeden z architektów zmiany jego barw politycznych, gdy ten odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, by przejść do Koalicji Obywatelskiej. Od dawna mówiło się o nim jako szarej eminencji w śląskim sejmiku.





Fedorowicz w mediach społecznościowych publikował m.in. nagranie z samochodu przed GPW, oznaczając we wpisie dziennikarza „Dziennika Zachodniego”, tym samym próbując łączyć go ze sprawą.