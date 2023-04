Wielka gala boksu w Polsce? Rewelacyjne informacje menedżera

To może być prawdziwy hit. Ukraiński mistrz świata trzech federacji wagi ciężkiej Ołeksandr Usyk miałby zawalczyć na Stadionie Narodowym z Brytyjczykiem Danielem Dubois.

Choć kibice na całym świecie oczekiwali wielkiego starcia pomiędzy Usykiem a Tysonem Furym, to jest już niemal pewne, że – przynajmniej na razie – do takiego nie dojdzie. W takim wypadku federacja WBA wyznaczyła Ukraińcowi obowiązkową walkę z Danielem Dubois.





Brytyjczyk to bokser bardzo dobry, utalentowany, jednak oczywiście nie z tej samej półki co Fury. W swojej karierze stoczył do tej pory 20 pojedynków, z czego 19 wygrał. W tym najważniejszym uległ Joe Joycowi, choć kluczową rolę odegrała tutaj kontuzja oka, która zmusiła go do zejścia z ringu.









Możliwość walki Usyk – Dubois w Polsce jako pierwszy ujawnił menedżer tego pierwszego. W grze o jej zorganizowanie – oprócz naszego kraju – są jeszcze dwie lokalizacje: Wielka Brytania oraz jeden z krajów Bliskiego Wschodu.





Więcej szczegółów ujawnił komentator „TVP Sport” Piotr Jagiełło, który napisał na Twitterze, że areną zmagań miałby być Stadion Narodowy. Galę z udziałem Usyka urozmaiciłyby występy najbardziej znanych ukraińskich artystów. Ostateczna decyzja zostanie podjęta do 3 maja.