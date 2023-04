Tusk wzywa na marsz. Jest odpowiedź Hołowni

Szymon Hołownia nie weźmie udziału w organizowanym przez Donalda Tuska marszu, który ma się odbyć 4 czerwca w Warszawie. – Odpuszczamy. Czy to jest wydarzenie, które zmieni losy świata? – powiedział założyciel Polski 2050. – Dojść już tego czarnowidztwa, smędzenia, syfu, „podsrywanek”, zabaw w piaskownicy, dziecinnego siłowania się – kto będzie liderem opozycji, a kto nie – mówił przejęty Hołownia.

15 kwietnia Donald Tusk zapowiedział zorganizowanie w Warszawie marszu „przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu” i wezwał do wspólnego udziału przedstawicieli opozycji.





Szymonowi Hołowni nie przypadł do gustu pomysł lidera PO.





Tusk zaprasza na marsz. Hołownia: Odpuszczamy





– Odpuśćmy sobie naprawdę z tym marszem 4 czerwca. Co to za jakaś nowa dyskusja? Czy to jest wydarzenie, które zmieni losy świata? Czy PiS się od tego rozpadnie? – mówił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych założyciel Polski 2050.





– Marszami w Warszawie wyborów się nie wygrywa – spuentował pomysł Tuska.





Hołownia: Opozycja nie potrzebuje lidera





– Dojść już tego czarnowidztwa, smędzenia, syfu, „podsrywanek”, zabaw w piaskownicy, dziecinnego siłowania się – kto będzie liderem opozycji, a kto nie – mówił przejęty Hołownia.





Przypomniał, co działo się, gdy miała większe poparcie od Platformy Obywatelskiej. – Pytano mnie wtedy, czy czuję się liderem opozycji. Odpowiadałem, że absolutnie nie. Opozycja nie potrzebuje lidera, bo takiego stanowiska w polskim systemie politycznym – dodał.





Sformułowanie „lider opozycji” Hołownia nazwał „głupim konceptem”.





Zwolennicy KO wściekli na Hołownię





Deklaracja Hołowni nie przypadła do gustu zwolennikom Koalicji Obywatelskiej.





„Hołownia apeluje, by odpuścić sobie demonstracje 4 czerwca. Ja apeluję, by zrobić dokładnie odwrotnie. A odpuścić to sobie można kazania Hołowni” – napisał Tomasz Lis.









„Pan Szymon Hołownia powiedział, żeby odpuścić sobie marsz 4 czerwca. Nie, absolutnie nie wolno sobie tego marszu odpuścić! To co robi Pan Hołownia zaczyna być bardzo niebezpieczne dla Polski. Każdy kto jest za demokracją, praworządnością i normalnością powinien pójść w marszu” – to opinia związanej z Leszkiem Balcerowiczem Alicji Defratyki.









„Panie Hołownia, wszyscy gramy do jednej bramki, cała opozycja gra w jednej drużynie. Zdarzają się zgrzyty czy różnice w poglądach, ale podburzanie do »odpuszczenia sobie« marszu 4 czerwca to przejaw niesamowitej ignorancji i ślepoty, wobec tego co PiS uczynił z Polską” – to opinia Sebastiana Kościelniaka, działacza PO skazanego za spowodowanie wypadku z udziałem premier Beaty Szydło.





Hołownię skrytykował także prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, pisząc że „przynosi on wstyd miastu”.