Rosjanie podpisują oświadczenia o neutralności. „Ich świadoma decyzja”

Wielu rosyjskich i białoruskich tenisistów podpisało już oświadczenia o neutralności, która wyraźnie zabrania im okazywania jakiegokolwiek poparcia dla trwającego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Dzięki temu będą mieli możliwość wystąpić na Wimbledonie.

– To była trudna decyzja. W oświadczeniu przedstawiliśmy nasze stanowisko tak jasno, jak tylko mogliśmy. Połączenie różnych czynników i wydarzeń, które miały miejsce od zeszłego roku, doprowadziły do naszej decyzji – powiedział prezes All England Club Ian Hewitt podczas konferencji prasowej.





Dyrektor organizacji Sally Bolton poinformowała, że wielu zawodników z Rosji i Białorusi już podpisało oświadczenie o neutralności, które jest wymagane, by mogli rywalizować na kortach trawiastych w Wielkiej Brytanii.





Świadoma decyzja





– Treść oświadczenia jest oczywiście oparta na wytycznych rządu i we współpracy z WTA i ITF. Jak tylko ogłosiliśmy decyzję, gracze mogli podpisywać deklaracje i są w stanie to zrobić aż do ostatecznego terminu zgłoszeń do turnieju. Wielu graczy już tego dokonało. Wsłuchaliśmy się w opinie tenisistów i to oni chcieli wyboru, aby móc podpisać oświadczenie. W pełni rozumieją, co podpisują – podkreśliła Bolton.





Dodała, że osobiście rozmawiała z niektórymi ukraińskimi zawodnikami i większość z nich wyraziła zrozumienie dla tej decyzji. Podczas konferencji podkreślono, że All England Club wspiera Ukrainę i potępia agresję Rosji.





Poinformowano też, że organizatorzy turnieju pokryją koszty zakwaterowania ukraińskich graczy podczas imprezy w Londynie. Co więcej, jeden funt za każdy sprzedany bilet na Wimbledon zostanie przekazany na pomoc Ukrainie.