Podatkowy „cud” TVN

Dziennikarz TVN podczas konferencji prasowej zapytał rzecznika rządu Piotra Müllera o to dlaczego premier mówi o „cudzie podatkowym”. Jak się okazało odpowiedź rzecznika była zaskakująca, gdyż wskazał, że swoją „zasługę” ma w tym właśnie... TVN.

– Może dlatego, że stacja TVN w zeszłym roku biła na larm i twierdziła, że podwyższamy podatki. Może dlatego, że stacja TVN twierdziła, że nie obniżamy podatków tylko, że będziemy zabierać więcej od Polaków – mówił rzecznik rządu.





– Może dlatego, że stacja TVN krzyczała, gdy Polski Ład był wprowadzany i twierdziła, że chcemy narazić najbiedniejszych na wyższe podatki – wyliczał.





Jak dodał „może dlatego stacja TVN powinna też podkreślić, że to jest cud w takim razie, bo to co wy mówiliście, się po prostu nie sprawdziło”.