Macron wygwizdany. Protestujący uderzali w garnki i patelnie [WIDEO]

Protest przeciwko reformie emerytalnej we francuskiej miejscowości Vendôme podczas wizyty Emmanuela Macrona w lokalnym ośrodku zdrowia. Demonstranci zgromadzeni na ulicach uderzali w garnki i patelnie. Prezydent Francji został wygwizdany.

Według doniesień lokalnych mediów prefektura Loir-et-Cher wydała zarządzenie zakazujące demonstracji, marszów i wieców, a także używania urządzeń nagłaśniających podczas wizyty francuskiego prezydenta w regionie. Policjanci zabezpieczyli teren w Vendôme, a wokół lokalnego ośrodka zdrowia służby wyznaczyły strefę bezpieczeństwa. Niemniej Macron został wygwizdany. Protestujący, którzy zgromadzili się nieopodal placówki medycznej, uderzali w garnki i patelnie.

Reforma wieku emerytalnego we Francji

Protesty dotyczyły reformy emerytalnej. Francuski rząd chce podnieść wiek emerytalny. Na początku kwietnia prezydent Macron podpisał już ustawę o podniesieniu z 62 do 64 lat wieku niezbędnego do otrzymania emerytury państwowej. Reforma była flagowym projektem jego kampanii wyborczej i jest odpowiedzią na rosnące zadłużenie kraju.

Jak twierdzili broniący zmian przedstawiciele rządu, podniesienie wieku emerytalnego jest jedynym sposobem, by kraj ze starzejącym się społeczeństwem mógł uniknąć zapaści systemu. Dotychczasowy wiek emerytalny we Francji należał do najniższych w Unii Europejskiej.

Macronowi podczas wtorkowej wizyty w ośrodku zdrowia towarzyszył minister zdrowia François Braun. Rozmawiali tam z lokalnymi pracownikami medycznymi.