Eksploatacja pól gazowych w Groningen. Premier zapowiedział rekompensaty

Premier Holandii Mark Rutte przeprosił we wtorek mieszkańców Groningen za szkody wyrządzone przez wieloletnią eksploatację pól gazowych i zapowiedział przekazanie 22 mld euro w formie rekompensat. – To dług honorowy – powiedział Rutte.

W ubiegłym tygodniu media ujawniły, że holenderski rząd zamierza przeznaczyć 20 mld euro jako rekompensatę szkód górniczych, będących konsekwencją wydobycia gazu ziemnego. We wtorek premier Rutte potwierdził w Groningen przekazanie rekompensat i doprecyzował, iż wyniosą one w ciągu najbliższych 30 lat 22 mld euro.

Rekompensaty za lata wydobycia gazu

Pieniądze zostaną przeznaczone na naprawę szkód w domach, a także wzmocnienie nieruchomości, znajdujących się w strefie trzęsień ziemi, które nawiedziły ten region. Jednocześnie rządowe wsparcie przeznaczone będzie na walkę z bezrobociem oraz „inne projekty społeczne”.

– Tego, co poszło nie tak przez 60 lat, nie da się rozwiązać jednym pociągnięciem pióra – powiedział szef gabinetu. Przeprosił on też mieszkańców prowincji za lata wybycia gazu oraz szkody z tym związane. Mówił, iż Niderlandy zrobią „wszystko, co konieczne”, aby zrekompensować szkody i zapewnić „każdemu bezpieczny dom”.

Odkryte w 1959 r. pole gazowe Groningenveld w północnej prowincji Groningen jest nie tylko największym w Europie, ale także jednym z największych na świecie i – w zależności od źródła – zawiera od 2800 do 4500 mld m sześc. gazu.

Wydobycie gazu zostało w ostatnich latach zredukowane ze względu na osiadanie gleby nad polem i trzęsienia ziemi; ma się ono ostatecznie zakończyć w 2023 r. Domagali się tego zarówno mieszkańcy, jak i władze prowincji.

Bezpieczeństwo mieszkańców Groningen



Dwa miesiące temu parlamentarna komisja śledcza orzekła, że lata wydobycia gazu były katastrofalne dla mieszkańców tej prowincji i „Holandia ma wobec Groningen dług honorowy”.

Komisja stwierdziła także, iż przez dziesięciolecia bezpieczeństwo mieszkańców Groningen było podporządkowane finansowym i ekonomicznym interesom wydobycia gazu, a zbyt mało uwagi poświęcano szkodom i obawom wywołanym przez trzęsienia ziemi.





