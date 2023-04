Gwiazda wbrew wszystkiemu. Jimmy Butler znów to zrobił

Ojciec go porzucił, matka nie chciała. Przez kilka lat pozostawał bez domu, korzystając wyłącznie z uprzejmości kolegów i koleżanek. Uratowały go obca rodzina i... koszykówka. Jimmy Butler, choć los rzucał mu kłody pod nogi przez niemal całe życie, dziś jest jednym z najlepszych zawodników w NBA. W nocy z poniedziałku na wtorek po raz kolejny potwierdził, że jest liderem przez duże L.

„Nie podoba mi się twój wygląd. Musisz sobie iść.”





To ostatnie słowa, jakie 13-letni Jimmy Butler usłyszał od swojej matki. Po jednej z kłótni, po prostu wyrzuciła go z domu. Bez środków do życia, bez miejsca, do którego mógłby się udać. Ojca nigdy nie poznał.





Miesiącami tułał się od drzwi do drzwi. Nocował u kolegów i koleżanek – czasem przez kilka dni, czasem kilka tygodni. Ale nigdy nie czuł się bezdomnym. Nie lubi tego określenia. – Nie żyłem pod mostem, nie żebrałem na ulicy. Nie były to najlepsze i najłatwiejsze czasy, ale zawsze miałem dom. A właściwie: domy – tłumaczy.





Już wtedy często grał w koszykówkę. Po latach przyznaje jednak, że nigdy nie była jego ulubionym sportem. – Prawie każde dziecko w Teksasie wolało futbol. Każdy chciał zostać futbolistą amerykańskim, ja również. Niestety, kiedy moi koledzy stawali się coraz więksi i silniejsi, ja nie mogłem przytyć. Nie rosłem. Musiałem sobie odpuścić, bo prędzej czy później zmiażdżyliby mnie – wspomina.





Oddał się więc walce pod obręczami. Koszykówce poświęcał niemal każdą wolną chwilę, szybko stając się jedną z gwiazd drużyny licealnej i jednym z najbardziej perspektywicznych graczy w regionie. Kiedy więc po którejś z towarzyskich gier podszedł do niego kilka lat młodszy Jordan Leslie i wyzwał na pojedynek w rzutach za trzy, nie ukrywał rozbawienia.





Utalentowany zuchwalec starcie oczywiście przegrał, ale i tak zdobył sympatię Jimmy’ego. Chłopcy zaczęli spędzać razem każdą wolną chwilę. Butler stał się coraz częstszym gościem w domu Lesliego, gdzie grał na konsoli, bawił się, jadł i spał.

Michelle Lambert i Jimmy Butler (fot. Facebook)

Minęło kilka miesięcy. W końcu Michelle Lambert – matka Lesliego – postanowiła zareagować. Miała czworo dzieci z pierwszego małżeństwa, w domu była także trójka, która wprowadziła się wraz z nowym mężem. Nie byli szczególnie zamożni, więc utrzymywanie ósmej pociechy stanowiło problem. Zdecydowała, że Jimmy może u nich zostawać, ale tylko raz lub dwa w tygodniu. Taki był warunek.





Gdy jednak przychodził czas, by spędzał noc u kogoś innego, jedno z dzieci zawsze wychodziło spać gdzie indziej, byle tylko Butler nie musiał się wyprowadzać. I tak przez prawie pół roku. W końcu Lambert i jej mąż odpuścili. "Możesz zostać na stałe".





– Powiedziałam mu, że moje dzieci na niego patrzą, uczą się od niego i podziwiają, więc ma trzymać się z dala od wszelkich kłopotów. Chciałam, by ciężko pracował. Żeby stał się przykładem. I wiecie co? Zrobił to. O cokolwiek poprosiłam, robił to bez zadawania pytań – opowiada Lambert, z trudem powstrzymując łzy.

„Ten chłopak ma w sobie coś wielkiego”

Otoczony rodzinną miłością, 18-letni Jimmy Butler rozgrywał wspaniały sezon w barwach Tomball High School Cougars. Malutkie miasteczko w Teksasie nie znajdowało się jednak na mapach skautów najważniejszych amerykańskich uniwersytetów, więc... nikt nie zwrócił na niego uwagi. Pomimo świetnej gry, nie miał szans na stypendium.









Za namową matki (tak zaczął nazywać panią Lambert), udał się do jednego z tzw. community college – dwuletniej szkoły, nazywanej często "tymczasową", która stanowi tańszą alternatywę dla największych uczelni, a nierzadko – w przypadku co zdolniejszych studentów – jest wstępem do rozpoczęcia nauki na nich.





Na całe szczęście, Jimmy Butler był bardzo zdolny.





Już w pierwszym meczu rzucił 34 punkty, a podobne wyniki osiągał w trakcie sezonu jeszcze kilka razy. Szybko wzbudził zainteresowanie wielu renomowanych szkół, które obsypywały go ofertami, oferując rozmaite perspektywy. Najbardziej urzekł go jednak Buzz Williams – asystent trenera z Marquette, który tuż po przywitaniu powiedział mu, że jest... fatalny. – Nie wiedziałem, jak zareagować. Pomyślałem, że przecież mnie nie zna, że nie powinno się tak mówić na pierwszym spotkaniu. Zatkało mnie! – wspomina Butler. – Ale mówił dalej. Wspominał, że lubi, jak gram, że jestem twardym dzieciakiem, i że jeśli kiedykolwiek zostanie pierwszym trenerem, na pewno zaoferuje mi stypendium.





Problem polegał na tym, że Jimmy... już otrzymał ofertę z Marquette. Kontrowersyjnego asystenta uprzejmie więc zbył, choć jego niekonwencjonalne metody utkwiły mu w głowie. Wśród wszystkich grzecznych skautów, oferujących gwiazdki z nieba i tym podobne, łysy, korpulentny, nieco szalony Williams stanowił ciekawą odmianę. Zadzwonił kilka tygodni później. – Była chyba druga w nocy, a on powiedział tylko, że „dostał tę robotę i wciąż chcę, żebym przyszedł grać do nich”. Nie wiem czemu, ale niemal natychmiast się zgodziłem – wspomina.





Do NBA trafił w 2011 roku. Z trzydziestym numerem w drafcie wybrali go Chicago Bulls. – Jego historia jest jedną z najbardziej niezwykłych, z jakimi kiedykolwiek miałem do czynienia. Choć miał w życiu tak wiele okazji, żeby zawieść, żeby się potknąć, za każdym razem wracał silniejszy. Kiedy się z nim rozmawia – a nie lubi rozmawiać o swoim życiu – można wyczuć, że ten chłopak ma w sobie coś wielkiego – komplementował Butlera generalny menedżer Byków.





Sam Jimmy prosi, by unikać przedstawiania go w ten sposób. – Nienawidzę tego. Nie ma mi czego współczuć. Kocham to, co mi się przydarzyło, bo sprawiło, że jestem tym, kim jestem. Jestem wdzięczny za wyzwania, którym musiałem stawić czoła. Proszę, nie sprawiajcie, by ludzie mi współczuli.





Odkąd tylko zjawił się w Chicago, robił to, z czego znany był zawsze: ciężko pracował i nie narzekał. Pomimo tego, w pierwszym sezonie prawie nie dostawał szans. W drugi z kolei długo pozostawał co najwyżej użytecznym rezerwowym. Wszystko zmieniło się, gdy kontuzji doznał Luol Deng. Wobec innych licznych urazów nękających Byki, Butler z konieczności wskoczył do pierwszego składu i... nie zawiódł. Żadne to zresztą zaskoczenie.





W NBA dał się poznać przede wszystkim jako wyśmienity obrońca: równie skutecznie radził sobie z powstrzymywaniem rozgrywających, jak i graczy z pozycji niskiego skrzydłowego. Po pewnym czasie media w USA nazwały go nawet "pogromcą LeBrona Jamesa", bo niewielu graczy tak jak on potrafiło ograniczyć poczynania ofensywne jednego z najlepszych koszykarzy w historii. Gdy popracował też nad atakiem, wskoczył do czołowej „dziesiątki” ligi. Na jej granicy lawiruje do dziś.

W 2015 roku Butler podpisał 4-letni kontrakt wart 95 milionów dolarów. Zmienił się. Koledzy nazywali go „Jimmy Hollywood”, głośno było o jego przyjaźni z Markiem Wahlbergiem, wszyscy mówili, że niechybnie zmierza do Kalifornii, że tylko tam będzie czuł się naprawdę dobrze.





– Gdy spotkałem go po raz pierwszy, był taki nieśmiały, taki grzeczny... – wspomina Taj Gibson, z którym Butler zna się od lat. – Teraz to straszny kobieciarz. Skrzyżowanie Jamesa Bonda i Joeya z „Przyjaciół”, coś w tym stylu. Niby nie robi niczego szczególnego, ale sposób, w jaki mówi, zdradza wszystko. „Hey, how you doin’?”, te sprawy.





Ktokolwiek wróżył mu Los Angeles, bardzo się nie pomylił. Zamiast Kalifornii jest jednak Floryda: choć droga na południe wcale nie była taka prosta. Butler zahaczył jeszcze o chłodne Minneapolis, rok spędził też w Filadelfii. Z 76ers był nawet o krok od finału NBA, ale wtedy, w siódmym meczu, decydującym o awansie, zdarzyło się to...





Z 76ers odszedł, bo – jak przekonywano – nie czuł, by miał wejść z tą drużyną na szczyt. Udał się do Miami: skuszony wciąż świeżymi dokonaniami LeBrona Jamesa i spółki, mistrzowską atmosferą i legendarną już kulturą organizacji, budowaną od lat przez Pata Rileya i Erica Spoelstrę.





Tam odnalazł się szybko: w upragnionym finale NBA znalazł się już w drugim sezonie gry, w słynnej „bańce” – specjalnej przestrzeni zorganizowanej na terenach należących do Walta Disneya, kilkaset kilometrów na północ od Miami. Heat, rozstawieni z piątką, dotarli do wielkiego finału, gdzie po emocjonującej batalii ulegli dopiero Los Angeles Lakers.





Czy w tym sezonie mają szansę na powtórkę tego osiągnięcia? Są na bardzo dobrej drodze, w ogromnej mierze dzięki Butlerowi właśnie. 34-letni zawodnik rozegrał w nocy najlepszy mecz w dziejach występów Heat w play-offach, zdobywając aż 56 punktów przy kapitalnej skuteczności rzutowej. Kapitalnym występem przyćmił największą obecnie gwiazdę Ligi: Giannisa Antetokounmpo, którego Bucks, wielcy faworyci do tytułu, muszą wrócić do gry przy stanie 1:3... A Butler? Butler robi swoje.

Kolejny mecz tej fascynującej serii już o godz. 3:30 w nocy z środy na czwartek polskiego czasu.