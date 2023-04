Poseł Płażyński: Miasto mogło stracić 250 mln zł. Chodzi o Forum Gdańsk

Mówimy tutaj o skali ogromnego nadużycia, czy raczej – jeśli to zostanie potwierdzone – przestępstwa niegospodarności, na kwotę 250 mln zł – mówił we wtorek poseł PiS Kacper Płażyński na temat wyceny i sprzedaży działki pod kompleks handlowo-usługowy Forum Gdańsk.

Poseł zapowiedział, że przekaże prokuraturze dowody świadczące o tym, że źle wyceniono wartość terenu.





Na terenie centrum handlowego Forum Gdańsk poseł Płażyński wraz z radnymi miejskimi Przemysławem Majewskim i Andrzejem Skibą zorganizowali we wtorek konferencję prasową, na której poinformowali, że zamierzają złożyć do prokuratury dowody świadczące o tym, że grunty, na których wybudowano centrum i które zostały wniesione aportem do spółki Forum Gdańsk, zostały źle wycenione przez rzeczoznawcę. Według posła i radnych miasto mogło stracić na tym ok. 250 mln złotych.





Zawiadomienie do prokuratury





– Jeżeli mówimy o takiej kwocie, to nie jest to zwykła niegospodarność, tylko ktoś musiał komuś wręczyć duże nominały, żeby mogło dojść do takiego przekrętu – stwierdził poseł Płażyński.





Politycy przypomnieli, że w ubiegłym roku w sprawie sprzedaży gruntu pod budowę Forum Gdańsk złożyli zawiadomienie do prokuratury.

W marcu ub.r. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku informowała, że „śledztwo zostało wszczęte i dotyczy wyrządzenia Gminie miasta Gdańsk szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w okresie od 18.05.2012 r. do 08.02.2022 r. w Gdańsku przez osoby podejmujące w imieniu pokrzywdzonego decyzję o zawarciu Umowy Spółki Forum Radunia Sp. z o.o. do zagospodarowania Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku, do której Gmina Miasta Gdańsk wniosła wkład niepieniężny o wartości 114 371 000 obejmujący 49 proc. jej udziałów, a następnie umorzenie wszystkich udziałów Gminy Miasta Gdańsk w ww. spółce, tj. o czyn z art. 296 § 3 kk”. Z powyższego artykuły wynika, że jeżeli sprawca przestępstwa przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.





Wycena





We wtorek poseł Płażyński i radni na konferencji poinformowali, że uzyskali nowe dowody – ich zdaniem – świadczące o tym, że wartość terenu, na którym wybudowano centrum handlowe i które zostało wniesione aportem do spółki Forum Gdańsk przez miasto w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, została zaniżona przy opracowywaniu operatu szacunkowego.





Poseł Płażyński podał, że z pisma, które otrzymał na początku bieżącego roku od prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, wynikało, że operat szacunkowy przeprowadzony przez rzeczoznawcę w 2014 roku wskazywał, że cena za metr kwadratowy działki w centrum miasta, na którym wybudowano Forum Gdańsk, wyniosła 3,6 tys. złotych, a cały teren został wyceniony na 113 mln złotych. Wycena ta była podstawą do wyliczenia wkładu miasta w partnerstwo publiczno-prywatne.

Wymarzone miejsce





– W tym operacie jest mowa o tym, że jest to jedna z najlepszych lokalizacji w całym Trójmieście (...) Miejsce do robienia interesów jest wymarzone – mówił poseł.





Dodał, że w listopadzie 2011 roku, czyli trzy lata przed wykonanym operatem szacunkowym, w gdańskim sądzie rejonowym zapadł wyrok w sprawie jednej z działek o powierzchni 225 m2, na którym później wybudowano Forum Gdańsk, i wówczas sąd – na podstawie danych z Urzędu Skarbowego w Gdańsku – wycenił metr kwadratowy działki na 11 tys. złotych. Natomiast całą działkę o pow. 225 m2 wycenił na kwotę 2,475 mln złotych.





– Jak to jest możliwe, że w ciągu trzech lat, na najbardziej atrakcyjnej lokalizacji w Gdańsku działki staniały trzykrotnie? – pytał poseł Płażyński.





Jego zdaniem miasto powinno mieć trzykrotnie więcej udziałów w spółce. – Ta inwestycja powinna inaczej wyglądać, jeśli wyjdziemy z założenia, że ten teren nie był wart 113 milionów złotych, tylko 350 milionów – mówił poseł PiS.





Zaznaczył, że gdyby był na miejscu ówczesnych włodarzy miasta, zleciłby dodatkowy operat szacunkowy i wyznaczył do tego innego rzeczoznawcę. Jego zdaniem miasto przez sporządzenie tego operatu szacunkowego mogło stracić ok. 250 mln złotych.

Śledztwo





Radny Andrzej Skiba przekonywał, że w Gdańsku mogło dość do rażącej niegospodarności na dużą skalę. Radny Przemysław Majewski ocenił, że pytania o nieprawidłowości, a także o to, „gdzie jest nasze 250 mln złotych, należałoby zadać byłym wiceprezydentom miasta, którzy dziś piastują funkcję w spółkach miejskich”.





Jego zdaniem Gdańsk ma poważny problem, od lat, z partnerstwem publiczno-prywatnym. – Inwestycja Forum Gdańsk nie jest jedyną, która powstawała w tej formule – zaznaczył.





Wśród nieudanych inwestycji w ramach PPP wymienił: parkingi kubaturowe w centrum miasta, inwestycje na Dolnym Mieście, koncepcję budowy kompleksu Nautilius przy stadionie, budowę szkoły na Morenowym Wzgórzu.





We wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk przekazała PAP, że śledztwo dotyczące wyrządzenia Gminie miasta Gdańsk szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, które zostało wszczęte w ubiegłym roku, zostało przedłużone do połowy czerwca b.r. Zapewniła, że prowadzone są czynności w sprawie.





Wyjaśnienia władz miasta





Do zarzutów podniesionych przez posła PiS i miejskich radnych tego ugrupowania odniósł się we wtorek wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak. W oświadczeniu przesłanym PAP napisał, że wycena gruntu jest zależna od miejsca i czasu. „Przypomnę o innej sytuacji, która miała miejsce przy sprzedaży pasa startowego, przy al. Jana Pawła II przez wojewodę gdańskiego Macieja Płażyńskiego. Grunt został sprzedany za około 2,6 mln zł firmie, która następnie sprzedała ten teren przedsiębiorstwu Budimex sp. z o.o., za 11,4 mln, ale EURO. Prawdopodobnie wpływ na ostateczną cenę miały czynniki gospodarcze, ale... każda ocena tego typu transakcji, wymaga zapoznania się z uwarunkowaniami i dokumentami” – napisał.

Zapewnił, że urząd miejski przygotuje pełną informacje „dla pana posła i opinii publicznej”.





Forum Gdańsk to kompleks handlowo-usługowy otwarty w 2018 roku. Został wybudowany za ok. 900 mln zł. Znajduje się w samym centrum Gdańska - na terenie Targu Siennego i Targu Rakowego, przez które przebiega Kanał Raduni. Inwestycja prowadzona była w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez miasto Gdańsk i międzynarodowy koncern Multi Development BV. Poza sklepami, restauracjami i kinami, w ramach inwestycji powstał nowy układ drogowy, w tym węzeł przesiadkowy Gdańsk-Śródmieście. Od grudniu ub.r. Forum Gdańska ma nowego właściciela. Został nim międzynarodowy fundusz inwestycyjny NEPI Rockcastle. Jak podał miejski portal, transakcja sprzedaży opiewała na kwotę 250 mln euro.