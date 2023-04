Święto Wyzwolenia Włoch. „Potwierdzenie wartości demokratycznych, które zdeptał faszyzm”

25 kwietnia przypada Święto Wyzwolenia Włoch, upamiętniające oswobodzenie miast spod niemieckiej okupacji i zwycięstwo nad faszyzmem w 1945 roku. Z tej okazji premier Giorgia Meloni napisała list, który skierowała do włoskiego dziennika „Corriere della Sera”. Wyraziła w nim pragnienie, by dzień ten był momentem „zgody narodowej”. „Niech świętowanie odzyskanej wolności pomoże nam zrozumieć i umocnić rolę Włoch na świecie jako niezbywalnego bastionu demokracji” – napisała szefowa rządu centroprawicowego.

We wtorek prezydent Republiki Włoskiej Sergio Mattarella, premier Giorgia Meloni, a także przewodniczący Senatu Ignazio La Russa oraz Izby Deputowanych Lorenzo Fontana złożyli wieniec laurowy przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Ołtarzu Ojczyzny na Placu Weneckim w Rzymie.

Obrona niepodległości i wolności

W przesłaniu z okazji święta prezydent Mattarella oświadczył, że konieczna jest pamięć o „jednym z najbardziej dramatycznych okresów w historii” Włoch po to, by „w szeroki sposób przyczynić się do tego, aby poznać i nie zapomnieć o tych, którzy walczyli w obronie ideałów niepodległości oraz wolności, co umożliwiło wyzwolenie Włoch z nazistowsko-faszystowskiej opresji”.

Premier Meloni, liderka prawicowego ugrupowania Bracia Włosi, w liście skierowanym do „Corriere della Sera” wyraziła pragnienie, by „rocznica wyzwolenia stała się momentem odzyskanej zgody narodowej, w którym świętowanie odzyskanej wolności pomoże zrozumieć i wzmocnić rolę Włoch na świecie jako istotny bastion demokracji”.

Włoska prawica przeciwko faszyzmowi

Szefowa włoskiego rządu podkreśliła, że „w rzeczywistości od wielu lat, jak to przyznaje każdy uczciwy obserwator, partie reprezentujące prawicę w parlamencie zadeklarowały, że nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek nostalgią za faszyzmem”.





„25 kwietnia 1945 r. zaznacza ewidentnie punkt zwrotny dla Włoch: koniec drugiej wojny światowej, okupacji nazistowskiej, dwudziestolecia faszystowskiego, prześladowań antyżydowskich, bombardowań oraz wielu innych smutków i niedostatków, które dotknęły naszą wspólnotę narodową” – napisała Giorgia Meloni.

Jak dodała, „niestety ta sama data nie oznaczała również końca krwawej wojny domowej, która rozerwała naród włoski, a która na niektórych terytoria się przedłużyła, a nawet podzieliła poszczególne rodziny, ogarnięte spiralą nienawiści, która doprowadziła do doraźnych egzekucji nawet kilka miesięcy po zakończeniu konfliktu”.

Wartości demokratyczne

Meloni dodała też, że „fundamentalnym owocem 25 kwietnia było i niewątpliwie pozostaje potwierdzenie wartości demokratycznych, które faszyzm zdeptał, i które znajdujemy wyryte w Konstytucji republikańskiej”.

Następnie, jak wskazała, Włosi z różnych „kultur politycznych, takich jak katolicka czy liberalna” sprzeciwili się faszyzmowi. „Narodziła się wielka demokracja, solidna, dojrzała i silna, pomimo wielu sprzeczności, i która w długim okresie powojennym była w stanie oprzeć się zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym, czyniąc Włochy bohaterem w procesach integracji europejskiej, zachodniej i wielostronnej” – zaznaczyła szefowa włoskiego rządu.

„Demokracja antidotum na autorytaryzm”

Jej zdaniem, demokracja i wolność, którą zdobyły Włochy, są „nie tylko największym podbojem, jakim może się poszczycić włoski naród, ale także jedynym prawdziwym antidotum na wszelkie ryzyko autorytaryzmu”.

Zagrożenie dla porządku międzynarodowego

Giorgia Meloni zwróciła uwagę, że „na całym świecie autokracje próbują zdobyć przewagę nad demokracjami i stają się coraz bardziej agresywne i groźne”.

All’Altare della Patria con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le celebrazioni del #25aprile.

Włochy po stronie wolności

„W tej nowej dwubiegunowości Włochy dokonały wyboru strony i jest to jasny wybór. Jesteśmy po stronie wolności i demokracji, bez »jeżeli« i »ale«, i to jest najlepszy sposób, by zaktualizować przesłanie z 25 kwietnia. Ponieważ wraz z rosyjską inwazją na Ukrainę nasza wolność ponownie znalazła się w realnym niebezpieczeństwie” – napisała premier Włoch.

Ambasada RP we Włoszech we wpisie na Twitterze przypomniała o udziale polskich żołnierzy z 2. Korpusu generała Władysława Andersa w wyzwalaniu Włoch. W obchodach święta uczestniczyła ambasador RP Anna Maria Anders, która wzięła udział w ceremonii na rzymskim cmentarzu brytyjskiej Wspólnoty Narodów.