Absurdalna grzywna dla szefowej KRS. Jest zawiadomienie do prokuratury

Sędzia Paweł Strumiński z Sądu Rejonowego w Gliwicach ukarał grzywną w wysokości 2 tysięcy złotych przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa Dagmarę Pawełczyk-Woicka. Związany z „Iustitią” Strumiński twierdzi, że szefowa KRS nie złożyła wymaganych dokumentów. Przewodnicząca KRS pisze skargę do ministra sprawiedliwości i składa zawiadomienie do prokuratury o możliwość przekroczenia uprawnień przez Strumińskiego.

25 stycznia Paweł Strumiński z Sądu Rejonowego w Gliwicach zobowiązał przewodniczącą KRS do przesłania „znajdującej się w Krajowej Radzie Sądownictwa, pełnej dokumentacji związanej z procesem nominacyjnym na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego w Gliwicach wraz z pełną dokumentacją obejmującą postępowanie w zakresie dotyczącym procesu uprzedniego mianowania tej samej osoby na stanowisko asesora (...) a to w terminie 14 dni pod rygorem nałożenia grzywny w kwocie 2 000 zł za niewykonanie zobowiązania Sądu” – informuje KRS, dodając, że odpis postanowienia wpłynął do rady 9 lutego.





Dokumenty do gliwickiego sądu zostały wysłane 17 lutego. 6 marca prezes Sądu Rejonowego w Gliwicach potwierdził, że zapoznał się z dokumentacją. Tymczasem Strumiński związany z „Iustitią” i Komitetem Obrony Sprawiedliwości nałożył na Dagmarę Pawełczyk-Woicką grzywnę w wysokości 2 tysięcy złotych.





Jak informuje KRS, 19 kwietnia Pawełczyk-Woicka odbyła rozmowę z Prezesem Sądu Rejonowego w Gliwicach, „ od którego uzyskano informację, że pismo 17 lutego 2023 roku jest poddawane analizie pod kątem regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego (- sic!!!) nie zostało ono złożone do akt sprawy I Co 204/23, a podobny los spotkał załączniki do tegoż pisma w postaci żądanych przez Sąd dokumentów, które pozostają w dyspozycji Prezesa" – czytamy w oświadczeniu.





Grzywna dla szefowej KRS. Skarga do ministra sprawiedliwości i wniosek do prokuratury





Dlatego też 20 kwietnia szefowa KRS zwróciła się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry ze skargą na zachowanie Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach.





„Wobec wysoce niejasnych okoliczności niezłożenia do akt sprawy o sygn. I Co 204/23 pisma Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 17 lutego 2023 roku wraz z załącznikami, a w szczególności wątpliwości co do osoby, która spowodowała usunięcie dokumentów w sposób mogący aktualizować potrzebę oceny zdarzenia z punktu widzenia realizacji znamion występku z art. 276 k.k. i art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. u § 2 k.k. (nadmieniam, że „usunięciem dokumentu” w rozumieniu art. 276 k.k. są wszelkie czynności prowadzące do uczynienia go niedostępnym dla osoby uprawnionej, choćby znane było miejsce przechowywania tego dokumentu.





Nie budzi zaś wątpliwości, że osobą uprawnioną odnośnie do dokumentów załączonych do pisma jako dowody w sprawie był referent sprawy o sygn. I Co 204/23, a nie prezes sądu, w którym sprawa ta zawisła), co skutkowało błędnym przyjęciem niewykonania przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa zobowiązania do przedstawienia dokumentów i nałożeniem na Przewodniczącego grzywny, zwracam się z wnioskiem o ustalenie w ramach zewnętrznego nadzoru administracyjnego przyczyn i okoliczności opisanego incydentu (..)" – głosi treść skargi.





Kto usunął dokument z KRS z akt sprawy?





Szefowa KRS postanowiła także złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości przekroczenia uprawnień przez Strumińskiego, które miało polegać na „umyślnym i dokonanym z motywacji politycznej wydaniu postanowienia, nakładającego grzywnę na Przewodniczącego Krajowej Rady Sądowniczej w stanie oczywistego braku prawnych i faktycznych podstaw skazania na grzywnę”.





KRS stwierdziło, że to działanie wpisuje się w art. 231 § 1 Kodeksu karnego, które podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat.









KRS: Sędzia Strumiński działał umyślnie





KRS pisze także, że sędzia Strumiński działał umyślnie, a dowodem na to ma być „jego aktywność w mediach społecznościowych polegająca na wielokrotnym publikowaniu niezwykle zaangażowanych pod względem politycznym komentarzy, sprowadzających się do kwestionowania nie tylko kierunku, ale legalności reform wymiaru sprawiedliwości, których emocjonalne i stylistyczne nacechowanie dają świadectwo jego zacietrzewieniu i daleko wykraczają poza przystojący sędziemu umiar i powściągliwość w wyrażaniu poglądów politycznych (używanie ostrych, a nierzadko pogardliwych sformułowań typu polityczny kacyk, idiotyczna retoryka tego pana (- o Ministrze Sprawiedliwości), nadworny ludzik, pseudodziennikarz, putynizacja, system na wzór sowiecki, jak można łgać publicznie)” – czytamy w oświadczeniu.





Co sędzia Strumiński pisał o szefowej KRS?





KRS „szczególnie podkreśla” fakt, że sędzia Strumiński „odrębną uwagę poświęcił w swych krewkich komentarzach właśnie Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, o której napisał »ta Pani nie rozumie, co to jest niezawisłość czy bezstronność, ale trudno się dziwić, skoro się jest na usługach polityków« oraz »za sprawą m.in. tej pani (…) całkowita anarchia«). Na gruncie ogólnej kontestacji reform wymiaru sprawiedliwości Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa znalazł się niewątpliwie na »krótkiej liście” osób darzonych przez pana sędziego szczególną niechęcią, awersją i resentymentem, przybierającymi wymiar wręcz osobisty, którym to emocjom upust dał korzystając z możliwości, jakie daje mu piastowany urząd" – czytamy w komunikacie Krajowej Rady Sądownictwa.





Pawełczyk-Woicka oczekuje, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz prokuratura „rzetelnie wyjaśnią sprawę”.





Pawełczyk-Woicka: Oczekuję rzetelnego wyjaśnienia sprawy





Przewodnicząca KRS ma nadzieję, że uda się uzyskać odpowiedź, „czy Sędzia referent działał w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Gliwicach oraz innymi osobami”.





„Należy podkreślić, że rzetelne wyjaśnienie tej sprawy leży w interesie wymiaru sprawiedliwości, gdyż w przeciwnym razie każdy obywatel, który »podpadnie sędziemu« będzie mógł żywić obawy, że nie zostanie potraktowany bezstronnie przez organy wymiaru sprawiedliwości” – argumentuje KRS.