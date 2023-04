Walka emerytów o nieżyjącego psa. W ruch poszła siekiera

Śmieć zwierzęcia miała stać się po latach przyczyną poważnego zatargu między właścicielem i jego znajomym. Powodem kłótni pomiędzy 71-latkiem a jego 80- letnim znajomym okazał się pies, którego 3 lata wcześniej 80-latek miał przetrzymywać, co miało doprowadzić do śmierci zwierzęcia. Gdy doszło do spotkania, właściciel nieżyjącego zwierzęcia sięgnął po siekierę i uderzył nią znajomego w głowę.

Zatłukł młodą suczkę siekierą. Pójdzie na rok do więzienia Dariusz K., który pod koniec lipca tego roku zabił swojego psa, został skazany przez sąd w Wągrowcu na rok pozbawienia wolności i zakaz posiadania... zobacz więcej

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w miejscowości Kraszków. Policjanci opoczyńskiego wydziału ruchu drogowego pełnili tam służbę, gdy około południa podszedł do nich zakrwawiony mężczyzna z siekierą w rękach i poprosił o pomoc. Z jego relacji wynikało, że został zaatakowany i uderzony siekierą w głowę przez swojego znajomego, który dodatkowo skradł mu rower.





– Policjanci niezwłocznie udzielili pomocy rannemu mężczyźnie, zabezpieczyli siekierę, którą miał przy sobie. Wezwali na miejsce zespół ratowników medycznych oraz grupę dochodzeniowo-śledczą i policjantów wydziału kryminalnego. Ranny mężczyzna trafił na badania do szpitala w Opocznie. Natomiast funkcjonariusze rozpoczęli ustalenia okoliczności, w jakich doszło do zranienia mężczyzny – przekazała asp.szt. Barbara Stępień z komendy w Opocznie. Funkcjonariusze szybko dotarli do mężczyzny, którego w rozmowie wskazał pokrzywdzony; 71-latek mężczyzna także był ranny i wymagał pomocy medycznej. Wezwani na miejsce ratownicy medyczni przetransportowali go do szpitala na badania.





Rower, należący do 80-latka odnaleziono na podwórku jego znajomego. Żaden z mężczyzn nie doznał poważnych obrażeń ciała i po badaniach oraz opatrzeniu ran obaj zostali wypisani ze szpitala do domu. Policjanci zatrzymali do wyjaśnienia okoliczności całego zdarzenia 71-letniego mężczyznę. Okazało się, że przyczyną nieporozumienia pomiędzy seniorami był zatarg sprzed kilku lat. 71-latek twierdził, że pokrzywdzony około trzy lata temu bezprawnie przetrzymał jego psa, co w konsekwencji miało doprowadzić do śmierci zwierzęcia.





Ostatecznie 71-latek usłyszał zarzut rozboju, jednak z uwagi na okoliczności sprawy oraz stopień społecznej szkodliwości czynu, seniorowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.