Leki, kosmetyki, szczoteczki do zębów. Laboratoria KAS badają, co naprawdę znajduje się w podróbkach

Toksyczne śliniaki, rakotwórcze szczoteczki do zębów, leki bez substancji czynnych lub z wielokrotnie przekroczonymi normami. Takie produkty trafiają na stoły badaczy z Centralnego Laboratorium Celno-Skarbowego w Otwocku. Sprawdziliśmy, co znajdują i jak wygląda ich praca. – Korzystanie z podrabianych produktów to olbrzymie zagrożenie dla zdrowia i życia – mówi w rozmowie z portalem tvp.info st. rachm. Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej.

Nielegalne farmaceutyki w przesyłkach kurierskich Preparaty zawierające ludzki hormon wzrostu i leki stosowane w leczeniu nowotworów – m.in. te nielegalne substancje znaleźli w przesyłkach... zobacz więcej

Ponad połowa młodych Europejczyków (52 procent) w wieku 15–24 lat przyznaje, że w ciągu ostatniego roku kupiła co najmniej jeden podrobiony produkt w Internecie. Tak wynika z raportów Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).



Choć niektórzy twierdzą, że natknęli się na podróbkę przez przypadek, to aż 37 procent młodych przyznaje, że sięgnęło po nią celowo. Ten odsetek różni się w zależności od kraju. W Polsce 44 procent młodych ludzi przyznaje, że celowo kupiło podróbkę, a 19 świadomie uzyskało dostęp do pirackich treści. Najgorzej pod tym względem jest w Grecji, gdzie aż 62 procent pytanych przyznało się do tego procederu. Najmniej osób zadeklarowało ten fakt w Czechach (24 proc.).

Niepokojący trend



Z badania wynika, że młodzi sięgają po podrabianą odzież i akcesoria (17 proc), obuwie (14 proc.), elektronikę (13 proc.) oraz kosmetyki i perfumy (12 proc).



Dyrektor wykonawczy EUIPO Christian Archambeau wskazuje, że zestawienie to potwierdza „tendencje rozpoznane w poprzednich latach”. – W czasie, gdy handel elektroniczny i konsumpcja produktów cyfrowych znacznie się nasilają, wzrost celowego i nieświadomego kupowania towarów podrobionych jest niepokojącym trendem – ocenia.

Wśród głównych producentów podróbek od lat prym wiodą Chiny (fot. KAS)

Także raporty EUIPO pokazują, że w 2019 r. przywóz podrobionych i pirackich produktów do UE wyniósł aż 119 mld EUR, co stanowi do 5,8 procent przywozu UE. Oprócz odzieży i butów to pestycydy, artykuły luksusowe. Specjaliści alarmują od lat, że wiele podrobionych towarów może stanowić zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. To dotyczy szczególnie podrobionych leków, ale też żywności, kosmetyków, zabawek, sprzętu medycznego i chemikaliów.





Małe paczki i wielkie kontenery



Wśród głównych producentów podróbek od lat prym wiodą Chiny. Choć podrobione i pirackie towary pochodzą praktycznie ze wszystkich gospodarek i wszystkich kontynentów.



Przemyt odbywa się za pośrednictwem skomplikowanych szlaków handlowych. „Wiele z tych gospodarek tranzytowych, na przykład Hongkong (Chiny), Singapur lub Zjednoczone Emiraty Arabskie, to gospodarki dobrze rozwinięte, o wysokim dochodzie i stanowiące istotne węzły handlu międzynarodowego” – wskazują analitycy EUIPO. W ręce służb najczęściej wpadają małe paczki wysyłane za pośrednictwem firm pocztowych. Ale idą także wielkie kontenery po brzegi wypełnione kontrabandą.

Jedną z najczęściej badanych w ostatnich miesiącach substancji są sterydy (fot. KAS)

Sterydy wśród top 3



Podróbki, jak i inne nielegalne produkty, trafiają między innymi do sieci laboratoriów KAS w Polsce, gdzie są badane, a wyniki jeżą włosy na głowie. Bo okazuje się, że często zawierają toksyczne substancje, zanieczyszczenia lub skład, który odbiega od deklarowanego.



St. rew. Grzegorz Garczyński, koordynator zespołu badawczego Centralnego Laboratorium Celno-Skarbowego przyznaje w rozmowie z portalem tvp.info, że jedną z najczęściej badanych w ostatnich miesiącach substancji są sterydy. – Obok suszu roślinnego i prekursorów do produkcji narkotyków – sterydy to preparaty, które w ostatnim okresie dominują wśród substancji trafiających na nasze stoły badawcze – wskazuje.

Jedna z niedawnych nielegalnych partii, które badano, składała się z niemal 80 próbek pochodzących z 78 paczek ważących, każda, około kilograma. Zawierały sprasowany proszek opakowany w torebki foliowe, owinięte aluminiową folią. – Według deklaracji nadawcy miała być to celuloza mikrokrystaliczna – wyjaśnia st.rew. Garczyński. Jednak bardzo intensywny, słodkawy zapach zdradzał prawdziwą zawartość: sterydy. Obok leków na potencję i odchudzanie to one są najczęściej podrabiane i przechwytywane w naszym kraju.



W listopadzie 2011 CBŚP rozbiło grupę handlującą między innymi nielegalnymi sterydami (fot. policja)

Nocny nalot. Przejęto podróbki warte miliony Ponad 54 tys. sztuk podrabianych markowych ubrań, butów, biżuterii i kosmetyków przejęli policjanci z wydziału do walki z przestępczością... zobacz więcej

Prof. Zbigniew Fijałek z Zakładu Farmacji Kryminalistycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyjaśnił w rozmowie z PAP, że tego rodzaju sterydy są sprzedawane na masową skalę dla sportowców amatorów. – Sterydy anaboliczne w bardzo dużym stopniu to olejowe roztwory w fiolkach. Na szczęście dla wszystkich w oleju nie rozwijają się drobnoustroje i tylko dlatego wśród osób zażywających te substancje nie dochodzi do masowych zgonów – wyjaśnił.



Lewe leki



Okazuje się, że do najczęściej podrabianych leków należą te stosowane na szeroką skalę. Ich szkodliwość może wynikać z przekroczonych maksymalnych dawek dozwolonych w przepisach.







Zdarzały się preparaty, w których normy przekroczono o kilkadziesiąt, a nawet o 300 proc. – To olbrzymie zagrożenie dla zdrowia i życia – podkreśla w rozmowie z portalem tvp.info st.rachm. Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej.





Prof. Zbigniew Fijałek wskazuje, że po viagrze kupowanej bez recepty udokumentowano kilkaset zgonów na świecie. Były przypadki, kiedy stwierdzono dwa, a nawet trzy razy więcej substancji aktywnych niż maksymalna dawka dopuszczona w lecznictwie. Podrabiane są także środki na odchudzanie.

180 tysięcy tabletek na potencję przejęto w styczniu na warszawskim lotnisku (fot. KAS)

Ale w podróbkach mogą znajdować się także zanieczyszczenia albo inne substancje niż te zadeklarowane na opakowaniu. – Mieliśmy do czynienia także z nielegalnymi tabletkami, w których nie stwierdziliśmy żadnych substancji czynnych, a jedynie wypełniacze, jak na przykład skrobia czy stearyniany. Znajdowano także cement, gips, pastę do podłogi czy trutkę na szczury.



Na czarnym rynku podróbek nie ma zasad. Fabryki działają w niekontrolowanych warunkach bez zachowania standardów higieny czy bezpieczeństwa. Uruchamiane są w piwnicach, kontenerach. Substancje miesza się nierzadko w betoniarkach. Do tego fałszerze podrabiają także opakowania. Często przykładając do nich większą wagę niż do samej tabletki. Liczy się zysk. Grupy przestępcze zarabiają na tym krocie.



Zabawki z ftalanami



Sporo pracy specjaliści z Centralnego Laboratorium Celno-Skarbowego mają także z podrabianymi zabawkami i obuwiem. W tym przypadku sen z powiek, ekspertów i świadomych rodziców spędzają ftalany. To syntetyczne chemikalia odpowiadające za elastyczność plastiku. Można jest spotkać w wielu na co dzień używanych przez nas rzeczach. Dopuszczalny poziom ich zawartości jest szczegółowo ustalony w przepisach. Nadmiar jest bardzo szkodliwy dla zdrowia i może odpowiadać nawet za przedwczesne zgony. Są bowiem rakotwórcze i mogą negatywnie wpływać na rozrodczość. A także wywoływać astmę alergiczną lub prowadzić do zmian skórnych. Ftalany mają także specyficzny, przy dużym stężeiu bardzo intensywny zapach. Można się z nim zetknąć w sklepach z niedrogimi, plastikowymi przedmiotami pochodzącymi na przykład z Chin.

W plastikowych elementach zabawek wykryto wysokie, wielokrotnie przekraczające dopuszczalne normy, stężenie ftalanów (fot. KAS)

Niestety te niebezpieczne związki wielokrotnie wykrywane są przez KAS w laboratorium. – Znajdowaliśmy je np. w gumowych bransoletkach, lalkach, zabawkowych zestawach lekarskich, ale także w podeszwach butów – wymienia st. rew. Grzegorz Garczyński. Funkcjonariusze KAS wskazują na najbardziej drastyczne przypadki, kiedy zawartość rakotwórczych ftalanów przekroczyła dopuszczalną normę aż 120 razy.



Badanie takiej próbki jest dość skomplikowane i trwa wiele godzin – jak wszystko idzie gładko to około 3 dni. Bo w przypadku zabawki inaczej niż np. leku, który jest niemal gotową próbką do badania laboratoryjnego, trzeba wykonać szereg działań. Najpierw element zabawki jest rozdrabniany, czyli mielony. Potem trafia do rozpuszczalnika, który wypłukuje potrzebne substancje. Dopiero ta ciecz trafia do probówki i może zostać poddana szczegółowej analizie, która da odpowiedź na pytanie o zawarte w laleczce substancje.



Ale ftalany to nie wszystko. Chemicy z laboratorium KAS odkrywali także inne niebezpieczne substancje, na przykład ksylen, toluen i etylobenzen w śliniakach dla małych dzieci.



Niklowana biżuteria i toksyczne kosmetyki



Z badań wynika, że także biżuteria imitująca wyroby znanych producentów może zawierać nikiel, który jest bardzo uczulający i niebezpieczny dla skóry. Związek ten znajdowany jest w kopertach zegarków, łańcuszkach czy bransoletkach.





Zdarzały się także przypadki, kiedy w ceramice natykano się na niebezpieczny kadm czy ołów. Był składnikiem farb wykorzystanych do ozdabiania naczyń.



Okazuje się też, że podróbki kosmetyków i perfum mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie i nasz wygląd. Odkrywano w nich pleśń, bakterie oraz metale ciężkie, jak ołów i miedź, a w perfumach alkohol z podpałki do grilla czy gips budowlany w pudrze.

Sporo pracy specjaliści z Laboratorium Celno-Skarbowego mają także z podrabianymi zabawkami i obuwiem (fot. KAS)