Müller: Czy ktoś nazywa się Tusk, czy inaczej, prokuratura musi działać

Lider PO w mediach społecznościowych poinformował, że jest „ścigany” przez PiS i o „scenariuszu pisanym cyrylicą”. Prokuratura musi podejmować swoje działania zgodnie z przepisami prawa, bez względu na to, czy ktoś się nazywa Donald Tusk czy jakkolwiek inaczej – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller podczas konferencji prasowej. Jak dodał, kiedyś „była taka doktryna – zwana doktryną Neumanna – za czasów PO, natomiast teraz ona nie obowiązuje”.

Rzecznik rządu odniósł się do wpisu szefa PO w mediach społecznościowych, gdzie Tusk komentował toczące się śledztwo w związku z zawiadomieniem, złożonym przez Marka Falentę w sprawie przekroczenia uprawnień w 2014 roku.













Müller zaznaczył, że „Donald Tusk będzie mógł udowodnić, że nie doszło do naruszenia przepisów prawa".





Rzecznik rządu pytany o wpis Donalda Tuska zaznaczył, że jeżeli jest zawiadomienie lub dokumenty, które uprawdopodabniają jakiekolwiek czyny, które mogły być niezgodne z przepisami prawa, to prokuratura wszczyna śledztwo lub postępowanie wyjaśniające. – Nie ma w tej chwili informacji o postawieniu żadnych zarzutów – zastrzegł.





– Czy ja rozumiem, że Donald Tusk proponuje, że jak wobec Donalda Tuska stawiane są jakiekolwiek zarzuty, to cały aparat państwowy ma stanąć na baczność i powiedzieć: „nie, nie realizujemy żadnych działań, nie wyjaśniamy sytuacji, bo to jest Donald Tusk” – mówił rzecznik rządu. – Jeżeli tak uważa opozycja to oczywiście może tak twierdzić i rozumiem, że była taka doktryna – zwana doktryną Neumanna– za czasów PO. Natomiast teraz ona nie obowiązuje– dodał.

– Jeżeli Donald Tusk się do tego odniesie w ramach postępowania, to będzie mógł udowodnić, jeżeli tak uważa, że nie doszło do żadnego naruszenia przepisów prawa – dodał Müller. Jak zaznaczył,

„prokuratura musi podejmować swoje działania zgodnie z przepisami prawa, bez względu na to, czy ktoś się nazywa Donald Tusk czy jakkolwiek inaczej".





Müller odnosząc się do wątku rosyjskiego we spisie szefa PO powiedział: „Gdy Donald Tusk mówi o kwestiach związanych z Rosją, to warto wrócić do polityki, którą Donald Tusk, ówczesny premier, prowadził. To była polityka twardego resetu z Rosją, tzn. wyzerowania relacji z Rosją, traktowania Rosji jak każdego innego partnera w Europie. To była błędna polityka, którą firmował Donald Tusk, Radosław Sikorski i inni przedstawiciele Platformy Obywatelskiej".





