Rosyjska tenisistka oburzona zachowaniem Polaków. „To nazizm”

Rosyjskiej tenisistce odmówiono wejścia na pokład samolotu PLL LOT. Witalija Diaczenko, bo o niej mowa, skarży się za pośrednictwem Instagrama na złe traktowanie Rosjan i niesprawiedliwość, jaka ją spotkała.

Djaczenko to doświadczona tenisistka, która leciała na turniej ITF rozgrywany na Korsyce. Jej największym osiągnięciem w karierze jest 3. runda Wimbledonu w 2018 r. Ostatnio notuje słabsze rezultaty i występuje głównie w zawodach niższej rangi.





– Linie lotnicze LOT odmówiły mi wstępu do samolotu, ponieważ posiadam rosyjski paszport. W rezultacie utknęłam na ponad 18 godzin w Kairze, gdzie miałam tylko się przesiadać.





Nie mogłam opuścić lotniska, a nie miałam jedzenia i mogłam tylko spać na ławce – żaliła się 32-latka za pośrednictwem Instagrama.

Rosjanka podczas turnieju na Korsyce miała wystąpić pod neutralną flagą. Zabrała też ze sobą listy wspierające od WTA i ITF, jednak jak się okazało, to nie wystarczyło, by dostać się do Francji.





– Jestem teraz traktowana jako obywatelka kraju Trzeciego Świata. Wydałam kilka tysięcy euro, a i tak nie wpuszczono mnie przez polskie linie, które nie przewożą Rosjan. W efekcie musiałam wrócić do domu – zakończyła swoje wywody Djaczenko.





Tenisistka długi wpis podsumowała zdaniem, w którym stwierdziła, że wspiera pokój na świecie, jednak zachowanie linii lotniczych porównała do… nazizmu i rasizmu.