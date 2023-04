Pijany potrącił autem 13-latkę i uciekł, nie udzielając jej pomocy

Prawie 2,5 promila alkoholu miał 62-latek podejrzany o to, że kierując samochodem, spowodował wypadek, po czym uciekł, nie udzielając pomocy rannej 13-letniej dziewczynce. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ruszkowo niedaleko Ciechanowa. Mężczyźnie, którego ujęła policja, grozi do 12 lat więzienia.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie mł. asp. Magda Zarembska, zgłoszenie o wypadku w Ruszkowie na terenie gminy Gołymin odebrano w minioną sobotę wieczorem. Funkcjonariusze, którzy udali się na miejsce zdarzenia, ustalili, że kierowca samochodu osobowego uderzył w jadącą na rolkach w tym samym kierunku 13-latkę.

Kierowca uciekł





– Dziewczynka z obrażeniami ciała przewieziona została do szpitala. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy rannej nastolatce. Do funkcjonariuszy zgłosił się świadek, który wskazał, że kilka kilometrów dalej, w rowie znajduje się uszkodzony opel, a przy nim mężczyzna, który może być sprawcą wypadku – przekazała mł. asp. Zarembska. Jak dodała, funkcjonariusze natychmiast odnaleźli auto i jego kierowcę.

– Badanie stanu trzeźwości 62-letniego mieszkańca powiatu ciechanowskiego wykazało, że ma on prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany. Decyzją prokuratora zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji – wyjaśniła rzeczniczka ciechanowskiej policji.

Jak podkreśliła, wkrótce 62-latek odpowie przed sądem za spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem alkoholu, oddalenie się z miejsca zdarzenia i nieudzielenie pomocy poszkodowanej, za co grozi mu nawet do 12 lat więzienia.