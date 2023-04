„Liczą się fakty, a nie pana fikcja”. Morawiecki punktuje Tuska ws. przemysłu obronnego

Zamykanie zakładów produkcyjnych i wyprzedaż majątku narodowego to był pomysł PO na polski przemysł obronny – napisał premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił jednocześnie, że dla rządu PiS priorytetem jest zapewnienie Polakom bezpieczeństwa.

Donald Tusk podczas posiedzenia klubu KO w Rzeszowie stwierdził, że dalsze rządu PiS mogą tworzyć zagrożenie nie tylko dla Polski, ale też dla zakładów pracy, np. w Stalowej Woli. Jak mówił, ludzie zastanawiają się dlaczego rząd PiS uznał, iż gigantyczne zakupy w Korei są lepsze niż te sprawdzone w boju i produkowane w całości tu w Polsce, w Stalowej Woli armatohaubice Krab.

Premier: HSW przykładem stalowej woli narodu





Do słów Tuska odniósł się w mediach społecznościowych szef rządu. „Donald Tusk lubi polityczną fikcję. Fikcyjna polityka zagraniczna, fikcyjne bezpieczeństwo energetyczne, a teraz kolejne »fikcyjne fakty«. Może powinien zmienić nazwę partii, na której czele stoi na »FO« – »Fikcja Obywatelska«” – ocenił Morawiecki na Facebooku.

Jak zaznaczył, za czasów Donalda Tuska Huta Stalowa Wola, „po typowej dla PO, nieopłacalnej dla państwa polskiego i nieliczącej się z kosztami społecznymi prywatyzacji, miała produkować chińskie koparki”.

„Dzisiaj HSW, jak przyznają mieszkańcy i prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, jest przykładem stalowej woli narodu polskiego do budowania bezpieczeństwa Polski opartego na własnych możliwościach i talentach” – podkreślił premier.

„Po mojej lutowej decyzji o dokapitalizowaniu konsorcjum HSW S.A kwotą niemal 2 mld PLN (600 mln w pierwszej transzy i co najmniej 1,2 mld w drugiej transzy) Huta Stalowa Wola realizuje największy w historii rodzimy kontrakt zbrojeniowy dla Wojska Polskiego! Fundusze te zostaną przeznaczone na zwiększenie zdolności produkcyjnych armatohaubic Krab do 50 rocznie, nowych pływających BWP Borsuk do 100 rocznie oraz zmodyfikowanych samobieżnych moździerzy Rak” – wyliczał Morawiecki.

Dodał, że produkcja haubic Krab będzie przeznaczona zarówno na potrzeby krajowe, jak i na eksport.

„Zamykanie zakładów produkcyjnych i wyprzedaż majątku narodowego to był pomysł PO na polski przemysł obronny. Nasz plan to budowanie potencjału obronnego i przemysłu na dziesięciolecia!” – podkreślił szef rządu.

„Zapewnienie Polakom bezpieczeństwa to priorytet mojego rządu. Łączymy ten cel z olbrzymimi inwestycjami w polski przemysł zbrojeniowy, a to oznacza nowe miejsca pracy, transfer technologii i kontrakty na lata” – dodał premier. „Panie Donaldzie – liczą się fakty, a nie pana fikcja!” – podsumował Morawiecki.