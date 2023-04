Dwaj mężczyźni uderzyli autem w drzewo. Żaden nie przyznawał się do kierowania

Po tym, jak osobowy mercedes, którym podróżowali mieszkańcy Mławy w wieku 20 i 29 lat, uderzył w drzewo, żaden z nich nie przyznawał się do kierowania autem. Obaj wracali z imprezy i byli pod wpływem alkoholu. Policjanci ustalili, że samochodem kierował starszy z mężczyzn, bez prawa jazdy.

Jak poinformowała we wtorek asp. szt. Anna Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie, prowadzone jest tam postępowanie dotyczące zdarzenia, które miało miejsce na terenie tego miasta w minioną niedzielę w nocy, gdy kierujący mercedesem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo na poboczu drogi.





– Kierowca oraz pasażer opuścili samochód o własnych siłach. Właściciel rozbitego samochodu, 20-letni mławianin, wezwał służby ratunkowe. Jak się okazało w trakcie interwencji, zarówno właściciel, jak i drugi z mężczyzn, 29-letni mieszkaniec Mławy, byli pod wpływem alkoholu. Policjantom tłumaczyli, że wracali z imprezy. Żaden z nich nie przyznawał się do kierowania samochodem w momencie kolizji – przekazała asp. szt. Pawłowska.

Rzeczniczka mławskiej policji zaznaczyła, że prowadzący czynności funkcjonariusze ustalili ostatecznie, że mercedesem kierował 29-latek bez prawa jazdy.





– Została od niego pobrana krew do badań na zawartość alkoholu w organizmie. Wczoraj usłyszał zarzut kierowania pojazdem, będąc w stanie nietrzeźwości – wyjaśniła. Przypomniała jednocześnie, że za przestępstwo to grozi wysoka grzywna oraz kara do dwóch lat pozbawienia wolności.





Jak podkreśliła asp. szt. Pawłowska, „trzeźwość za kierownicą to absolutna podstawa”. – Osoby, które o tym zapominają, narażają siebie i innych na niebezpieczeństwo, utratę zdrowia, a nawet życia. Dlatego tak ważna jest społeczna reakcja i zero tolerancji dla nietrzeźwych za kierownicą – dodała rzeczniczka mławskiej policji.