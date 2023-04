Oświadczenie Gildii Scenarzystów Polskich ws. rozwoju sztucznej inteligencji

W obliczu intensywnego rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji zwracamy się do wszystkich zainteresowanych stron o podjęcie merytorycznej dyskusji i działań zmierzających w stronę uregulowania funkcjonowania generatywnej sztucznej inteligencji (AI) – czytamy w oświadczeniu Gildii Scenarzystów Polskich.

Gildia Scenarzystów Polskich, jako przedstawiciel jednego z polskich środowisk twórczych, podkreśla, że „powstawanie autonomicznych generatorów treści opartych o sztuczną inteligencję może stanowić szansę dla rozwoju rynku audiowizualnego i kultury w tym obszarze”.

„Jednakże szybki rozwój AI stanowi także bardzo poważne wyzwanie w obszarach kultury, gospodarki i prawa, za którym muszą pójść działania regulacyjne” – wskazano.

Apel o wspólne działania





Gildia podnosi, iż wprowadzenie do obszaru kultury generatorów sztucznej inteligencji nie powinno się odbywać kosztem twórców, bo zaprzecza to idei rozwoju społeczeństwa, „lecz powinno stanowić dla twórców dodatkowe narzędzie i wsparcie”.

„Gildia Scenarzystów Polskich zwraca się do działających w Polsce twórców AI, do korzystających z wytworów AI – zwłaszcza emitentów i właścicieli platform streamingowych, a także do ustawodawców i innych instytucji działających obszarze kultury, by podjęli z twórcami kultury, a w szczególności ze scenarzystkami i scenarzystami, wspólne działania zmierzające do wielostronnej oceny i stworzenia sprawiedliwych dla wszystkich stron zasad wprowadzania do publicznego obrotu modeli sztucznej inteligencji oraz jej wytworów” – czytamy w oświadczeniu.









Ponadto Gildia postuluje wprowadzenie okresowego moratorium na udostępnianie wytworów kultury, a w szczególności scenariuszy filmów i seriali, na potrzeby trenowania modeli generatywnej sztucznej inteligencji – do czasu wypracowania zasad ich używania, określenia ram prawnych i czerpania korzyści z jej wytworów.

Zabezpieczenie praw i interesów twórców





Gildia postuluje też wprowadzenie obowiązkowego oznaczania utworów, które powstały przy użyciu sztucznej inteligencji. „Gildia stoi na stanowisku, że odbiorcy wytworów kultury mają prawo wiedzieć, czy pochodzi ona od człowieka, czy elektronicznych algorytmów” – podkreślono.

W oświadczeniu zwrócono się też do ustawodawców i innych instytucji regulujących rynek kultury i praw własności intelektualnej „o podjęcie prac zmierzających do zabezpieczenia praw i interesów twórców, w szczególności do stworzenia odpowiednich mechanizmów blokujących nieuprawnione korzystanie z dzieł twórców, a także do stworzenia systemu rekompensat dla twórców z tytułu wykorzystywania ich dzieł przez modele sztucznej inteligencji kreujące nowe treści”.

„Wspólne działanie niezależne od różnic światopoglądowych, środowiskowych i politycznych jest niezmiernie istotne w przypadku określania ram działania sztucznej inteligencji ponieważ efekty jej funkcjonowania dotyczą lub będą dotyczyć wszystkich obywatelek i obywateli Polski” – czytamy.