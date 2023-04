Rosja się mści. Mołdawski dyplomata wydalony z Moskwy

Rosja poinformowała, że jeden z mołdawskich dyplomatów został uznany za osobę niepożądaną i musi opuścić kraj. Jest to retorsja za podobne działanie Mołdawii po tym, jak kilka dni temu rosyjski pracownik ambasady wywołał awanturę na lotnisku w Kiszyniowie.

Rano do siedziby MSZ Rosji został wezwany mołdawski ambasador w Moskwie Lilian Darii. Wręczono mu notatkę z informacją, że jeden z pracowników mołdawskiej placówki został uznany za osobę niepożądaną na terenie Federacji Rosyjskiej i w trybie natychmiastowym musi opuścić ten kraj.





Dodatkowo Rosja będzie blokować wjazd do kraju niektórych urzędników mołdawskich za antyrosyjskie wypowiedzi, a także za to, że rząd w Kiszyniowie dostosował się do sankcji Unii Europejskiej. Mołdawski minister spraw zagranicznych ocenił na konferencji prasowej, że Rosja kontynuuje wrogie działania wobec Mołdawii i jej obywateli.





Awantura na lotnisku w Kiszyniowie





W ubiegłą środę Mołdawia wydaliła jednego z rosyjskich dyplomatów z powodu awantury, jaką ten wywołał na międzynarodowym lotnisku w Kiszyniowie. Władze Mołdawii nie wpuściły wtedy do kraju prezydenta rosyjskiego Tatarstanu, a pracownicy ambasady próbowali interweniować.





Kiszyniów: Siatka wywrotowa kierowana przez służby Rosji rozbita





Według rządu w Kiszyniowie robili to w sposób niegodny dyplomaty.