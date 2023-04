Trudny czas Ronaldo. Zakończy sezon bez trofeum?

Frustracja Cristiano Ronaldo w jego pierwszym sezonie w Arabii Saudyjskiej się pogłębia. Jego zespół niedawno w lidze przegrał ważny mecz na szczycie, a w poniedziałek po porażce 0:1 z Al-Wehda odpadł z krajowego pucharu.

Gospodarzem półfinałowego meczu rozgrywek o Puchar Króla była drużyna Al-Nassr z portugalskim napastnikiem w roli głównej. Rywalem był zespół Al-Wehda i to właśnie oni po golu Beaguela niespodziewanie objęli prowadzenie.





Ronaldo miał swoje okazje do zdobycia bramki, ale raził nieskutecznością. Portugalczyk być może za długo rozpamiętywał cztery gole strzelone tej drużynie na początku lutego w ligowej potyczce.





Rezultat się już nie zmienił i sensacja stała się faktem. Zespół Al-Wehda w finale zagra z Al-Hilal i będzie miał okazję sięgnąć po to trofeum po raz pierwszy od 1966 r.

Kilka dni temu drużyna Ronaldo przegrała ligowe starcie 0:2 właśnie z Al-Hilal. Poirytowany Portugalczyk uciekł się nawet do duszenie rywala, a schodząc z boiska chwycił się za krocze, prowokując kibiców.





Wprawdzie statystyki indywidualne „CR7” prezentują się nieźle – 11 goli i dwie asysty w 14 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, to coraz więcej przesłanek wskazuje na to, że w debiutanckim sezonie w Arabii Saudyjskiej słynny piłkarz nie wywalczy żadnego trofeum.