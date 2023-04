Miller wyzywa opozycję od „gówniarzy”

Oni się chyba nie spodziewają, że Tusk będzie każdemu wręczał specjalne zaproszenie wraz z bukietem róż. To jest tak ważna sprawa, że odrzucając rozmaite humory i muchy w nosie, trzeba po prostu przyjść i wziąć udział – komentuje zaproszenie lidera PO na marsz 4 czerwca Leszek Miller. Zdaniem europosła Lewicy i byłego premiera zachowanie niektórych liderów opozycji to „gówniarstwo”.

Szef PO Donald Tusk niedawno wezwał „wszystkich na marsz w samo południe 4 czerwca w Warszawie”. We wpisie na Twitterze Tusk poinformował, że marsz ma się odbyć „przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską”.

„Pospolite gówniarstwo”

Uczestnictwo jak na razie deklarują jedynie politycy Lewicy. Entuzjazmu wobec pomysłu lidera PO nie widać po stronie przedstawicieli PSL czy Polski 2050. Karci ich za to Leszek Miller.

Były premier, europoseł (dostał się do PE z list Koalicji Europejskiej), we wtorek w Radiu Plus stwierdził, że „zachowanie niektórych liderów opozycji w sprawie marszu 4 czerwca, to tutaj jest takie pospolite gówniarstwo”.

– Mam nadzieję, że oni się nie spodziewają, iż Tusk będzie każdemu wręczał specjalne zaproszenie wraz z bukietem róż. To jest tak ważna sprawa, że odrzucając rozmaite humory i muchy w nosie, trzeba po prostu przyjść i wziąć udział (...). Przecież każdy mógł wystąpić z apelem, żeby 4 czerwca zorganizować masz. Nikt na to nie wpadł oprócz Tuska. Więc jeżeli Tusk wpadł, no to trzeba uznać, że to jest dobry pomysł i po prostu zgłosić deklarację uczestnictwa – stwierdził Miller.

Wybory parlamentarne 2023. Miller: Czasu coraz mniej

Europoseł Lewicy odniósł się także do projektu wspólnej listy partii opozycyjnych na wybory do Sejmu.

– Wydaje mi się, że szansa na jedną listę systematycznie maleje, chociaż drzwi trzeba trzymać cały czas otwarte. Dopóki nie zostaną oficjalnie ogłoszone wybory i kalendarz, w tym również cała kampania wyborcza, no to zawsze jest czas, żeby debatować nad tym, jak listy powinny wyglądać, ale oczywiście czasu jest coraz mniej – ocenił.

