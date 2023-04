Umówił się z kobietą poznaną przez internet. Gdy zasnęła okradł ją, a łup dał żonie

Policjanci zatrzymali 28-latka podejrzanego o kradzież. Mężczyzna umówił się w hotelu z kobietą poznaną na portalu społecznościowym, a kiedy ta zasnęła, wyszedł z pokoju i odjechał należącym do niej bmw. Pokrzywdzona oszacowała straty na ponad 460 tys. zł.

Jak poinformowała we wtorek śródmiejska policja, kobieta poznała mężczyznę na popularnym portalu społecznościowym i po krótkiej rozmowie umówiła się z nim w jednym z hoteli w centrum Warszawy.

Zaoferowała mu 500 euro





– W zamian za jego towarzystwo zaoferowała mu 500 euro. Następnego dnia o poranku kobieta nie zastała już dopiero co poznanego mężczyzny, a wraz z nim sprzed hotelu zniknęło jej bmw warte ponad 300 tys. zł oraz wszystko to, co w nim miała, czyli 5 tys. euro, 2 tys. dolarów amerykańskich, dwa najnowsze iPhony oraz sprzęt komputerowy – poinformował podinsp. Robert Szumiata.

Kobieta zawiadomiła policję. Funkcjonariusze przeanalizowali nagrania monitoringu, zlokalizowali i odzyskali warte ponad 300 tys. zł bmw. – Zatrzymali także poszukiwanego 28-latka. Podczas przeszukania w jego mieszkaniu znaleziono skradziony sprzęt komputerowy oraz jeden z telefonów. Okazało się, że drugiego iPhona mężczyzna dał w prezencie swojej żonie – podał podinsp. Robert Szumiata.

Mężczyzna usłyszał zarzut. Grozi mu do pięciu lat więzienia.