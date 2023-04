Pijany 46-latek wjechał w radiowóz

Pijany 46-latek wsiadł za kierownicę auta, zabierając pasażerów, a kiedy policjanci z Sulęcina (Lubuskie) chcieli go zatrzymać do kontroli drogowej, zaczął uciekać i wjechał w radiowóz. Mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie – poinformował we wtorek rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

46-latek usłyszał zarzuty kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Za popełnione przestępstwa musi liczyć się z karą do pięciu lat więzienia. Policjanci odebrali mu prawo jazdy, a także nałożyli mandat karny za spowodowanie kolizji – dodał rzecznik.





Do zatrzymania mieszkańca gminy Sulęcin doszło w sobotę (22 kwietnia br.) późnym wieczorem. Policyjny patrol został skierowany do wsi Brzeźno w pow. sulęcińskim, gdzie według osoby zgłaszającej miał poruszać się pojazd, którego kierowca najprawdopodobniej jest nietrzeźwy.





Pościg za pijanym kierowcą





Funkcjonariusze na miejscu zauważyli opla, który nie miał włączonych świateł mijania. Nadali jego kierowcy sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania pojazdu. Ten jednak skręcił i przyśpieszył. Rozpoczął się pościg.

Po przejechaniu kilkuset metrów mundurowi wyprzedzili ścigane auto i zatrzymali radiowóz, aby zablokować dalszą drogę ucieczki. Kierowca opla jechał jednak dalej i uderzył w policyjnego volkswagena. Kiedy się zatrzymał, funkcjonariusze podbiegli i go obezwładnili.





46-latek był kompletnie pijany. Pasażerowie auta, dwie kobiety i mężczyzna również znajdowali się w stanie upojenia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowca noc spędził w celi, a jego pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty – dodał Maludy.