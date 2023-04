Tym żyje USA. Supergwiazda zmienia klub po... 18 latach

Do takich wymian w NFL dochodzi niezwykle rzadko. Aaron Rodgers – legenda ligi i amerykańskiego sportu – zmienił barwy klubowe po... osiemnastu latach gry dla Green Bay Packers.

39-letni zawodnik to jeden z najlepszych rozgrywających dwóch ostatnich dekad. Bardziej popularnych i rozpoznawanych sportowców w USA można policzyć na palcach jednej ręki.





Nieco gorzej wygląda sprawa z trofeami. Specyfika NFL oraz częsta niekompetencja włodarzy klubu ze stanu Oregon sprawiły, że czterokrotny MVP sezonu regularnego wygrał Super Bowl zaledwie raz – w 2011 r.





To właśnie konflikt z działaczami Packers doprowadził do tego, że legenda klubu postanowiła wymusić swojego odejście do Nowego Jorku. Jego nowym wyborem zostali Jets, którzy w ostatniej dekadzie byli… pośmiewiskiem ligi.





„Odrzutowce” są jednak od poprzedniego sezonu na kursie wznoszącym. Choć wciąż czekają na pierwszy od 2010 r. udział w play-offach, to ten sezon ma być przełomowy. Z Aaronem Rodgersem za sterem stają się automatycznie kandydatem do zdobycia Super Bowl. Czasu nie ma jednak zbyt wiele. 39-latek już zapowiedział, że jest bliski zakończenia kariery.