Jest śledztwo ws. Donalda Tuska. Zaskakujący komentarz Nitrasa

Po zawiadomieniu złożonym przez Marka Falentę warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Donalda Tuska. W ocenie posła Platformy Obywatelskiej Sławomira Nitrasa śledczy realizują w ten sposób... interesy Kremla. Polityk jest jednak przekonany, że ta sprawa pomoże jego szefowi.

Portal tvp.info ujawnił, że 11 kwietnia w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie rozpoczęło się śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w 2014 r. przez Donalda Tuska, który pełnił wówczas funkcję premiera.

Stało się to po złożonym przez skazanego w tzw. aferze podsłuchowej biznesmena Marka Falentę w listopadzie zeszłego roku zawiadomieniu, które odnosiło się do kontroli w spółce Składy Węgla.

Tusk usłyszy zarzuty?





Śledczy sprawdzają, czy były premier przekroczył uprawnienia jako funkcjonariusz publiczny „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez podmioty zajmujące się obrotem węglem kamiennym poprzez zlecenie bez podstawy prawnej i faktycznej kontroli podmiotu prawa handlowego, tj. Składy Węgla spółka z o.o., w celu wymuszenia zaprzestania importu węgla z Federacji Rosyjskiej i działania tym samym na szkodę interesu prywatnego ww. spółki”.

Z zawiadomienia wynika, że śledztwo prowadzone jest z par. 2 art. 231 Kodeksu karnego. Stanowi on, że jeśli sprawca dopuszcza się tego czynu w celu osiągniecia korzyści majątkowej lub osobistej podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

„Okoliczności sprawy wskazują, że decyzja o ingerencji w prowadzoną działalność gospodarczą miała charakter polityczny i wynikała z chęci zapewnienia ochrony interesów istotnych dla Donalda Tuska grup wyborców” – podkreślał w zawiadomieniu Falenta.

O tę sprawę pytany był w Radiu Zet poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras. Parlamentarzysta przekonywał, że śledztwo przeciwko Tuskowi jest w interesie... Rosji.

Nitras: Chciałbym, żeby doszło do rozprawy





– Jeżeli jest tak, że Zbigniew Ziobro wcale nie ściga Falenty, a próbuje za to, że walczył z Falentą, z handlem rosyjskim węglem, ścigać Donalda Tuska, to wiele mówi o tym, kto jaką w Polsce prowadzi politykę, kto tak naprawdę prowadzi politykę antyrosyjską, a kto proputinowską. I dzisiaj Ziobro, Kowalski, cała ta jego ferajna to są ludzie, którzy po prostu realizują w jakimś sensie interesy Moskwy – oznajmił.

Dziennikarza dopytywał Nitrasa, czy chce w ten sposób powiedzieć, że wszczęcie tego śledztwa jest w interesie Kremla?

– A za co jest to śledztwo? Tuska próbują ścigać za to, że walczył z nielegalnym handlem rosyjskim węglem w Polsce, że próbował za wszelką cenę ograniczać ludzi, Falentę, który posługiwał się prowokacją, podsłuchami, szantażami w jakimś sensie, pewnie też korupcją, chociaż nie mam na to dowodów. I dzisiaj Ziobro za to stawia mu zarzuty – komentował polityk PO.

Nitras ocenił, że ta sprawa pomoże Tuskowi. – Ja nawet bym chciał, żeby doszło do tej rozprawy, żeby Donald Tusk mógł stanąć i powiedzieć wprost, jak działał, aby ograniczyć handel rosyjskim węglem – mówił.