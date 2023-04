Co za gest! Klub z Mariupola zagra... w lidze brazylijskiej

FK Mariupol, klub pochodzący z jednego z najbardziej dotkniętych wojną miast na Ukrainie, wznawia działalność. Zagra on... na kontynencie południowoamerykańskim, a dokładniej w lidze brazylijskiej.

Mariupol to jedno z miast symboli ukraińskiego oporu. Swoją bohaterską walkę przypłaciło całkowitym zniszczeniem infrastruktury, w tym obiektów sportowych.





Wcześniej korzystali z nich piłkarze miejscowego klubu FK, który przed rozpoczęciem wojny grał w najwyższej klasie rozgrywkowej na Ukrainie.





FK Mariupol przed wybuchem wojny zajmował w tabeli przedostatnią pozycję po rundzie jesiennej.





Co oczywiste, po wznowieniu rozgrywek nie mógł on kontynuować uczestnictwa i włodarze klubu postanowili wycofać go z ligi.

Teraz ogłoszono, że klub po ponad roku wznawia działalność i to… w Brazylii. Piłkarze będą bowiem korzystać z logo, strojów oraz nazwy Batel Guarapuava grającego w Serie C, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym.





Miejsce odnowienia klubu nie jest przypadkowe. W liczącej około 200 tysięcy Guarapuavie żyje największa ukraińska społeczność w całej Ameryce Południowej. Choć piękny gest Brazylijczyków można odczytywać głównie jako symboliczny, to z pewnością piłkarze tego klubu mogą liczyć na nowych kibiców z całego świata.