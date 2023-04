Antypolskie wystąpienia Engelking, Grabowskiego, Gduli. Wiceszef MSZ: Chodzi o pieniądze

To bardzo szkodliwe zakłamywanie historii, takich ludzi trzeba traktować jako negacjonistów Holokaustu – uważa wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, komentując antypolskie wypowiedzi prof. Barbary Engelking czy posła Lewicy Macieja Gduli. Jego zdaniem przekonywanie, że Polacy byli współodpowiedzialni za Holokaust, ma pozbawić Polskę statusu ofiary. – Chcą zapobiec temu, by Polska otrzymała zadośćuczynienie od Niemiec – konkluduje dyplomata.

W ostatnich dniach opinią publiczną wstrząsnęły wypowiedzi – wpierw prof. Barbary Engelking, a w poniedziałek posła Lewicy Macieja Gduli.

Szokujące słowa Engelking i Gduli

Szefowa Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim stwierdziła w TVN, że Polacy mogli bronić Żydów, ale tego nie robili; co więcej, oskarżyła naród polski o szmalcownictwo. Poseł Maciej Gdula z kolei uznał, że „Polska była ofiarą Zagłady tylko metaforycznie”.

– Słucham regularnie tego rodzaju wypowiedzi. Zarzucają Polakom, że tak naprawdę są współsprawcami Holokaustu – powiedział we wtorek w Programie 1 Polskiego Radia wiceszef MSZ.

Jabłoński: To negacjoniści Holokaustu

Paweł Jabłoński podkreślił, że pomija się w ten sposób kluczowy fakt: że Polska była jedną z największych ofiar Holokaustu i zbrodni popełnianych w czasie II wojny światowej.

– Jeśli ktoś dzisiaj to zupełnie pomija, mówi: tutaj był taki kolaborant, taki szmalcownik. (…) To tak, jakby ktoś dzisiaj mówił, że Żydzi są sami sobie winni, bo tu czy tam był jakiś kolaborant żydowski. Są tacy negacjoniści Holokaustu, którzy mówią, że z tego powodu Żydzi sami sprowadzili na siebie to nieszczęście – konstatuje Jabłoński.

Chcą pozbawić Polskę reparacji?

Zdaniem dyplomaty autorów tego typu wypowiedzi, jak prof. Engelking czy poseł Gdula, trzeba również traktować jako negacjonistów. – Jako człowieka, który powinien być na marginesie debaty – ocenił.

– To zakłamywanie historii, bardzo szkodliwe. Ci ludzie chcą pozbawić Polskę statusu ofiary, chcą też zapobiec temu, by Polska otrzymała zadośćuczynienie od Niemiec, którego do dziś nie dostaliśmy – podkreślił wiceminister.

