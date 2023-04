Nie wiadomo, kto ponosi odpowiedzialność za błędy AI

Jednym z wyzwań korzystania ze sztucznej inteligencji (AI) w medycynie jest brak regulacji prawnych. Może to spowodować wiele problemów – powiedziała prof. Justyna Król-Całkowska, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Sztuczna inteligencja ma szerokie zastosowanie w medycynie. Może być efektywnym sposobem na przyspieszenie i usprawnienie procesu rozpoznania chorób oraz na podniesienie jakości opieki medycznej. Pojawia się jednak problem – kwestie dotyczące sztucznej inteligencji w polskim prawie nie są w ogóle uregulowane – powiedziała prof. Justyna Król-Całkowska.

– To jest podstawowy problem, ponieważ my czerpiemy z „regulacji unijnych”, nie mamy natomiast regulacji, które bezpośrednio odnosiłyby się do sztucznej inteligencji i do błędów, jakie wyniknęły podczas jej działania – zaznaczyła.

Sztuczna inteligencja w medycynie





W medycynie, jak powiedziała ekspertka, ze sztuczną inteligencją mamy do czynienia wtedy, kiedy złożony algorytm, podobny do sieci neuronowych człowieka, jest w stanie podjąć indywidualną decyzję na podstawie zmiennych, które mu dostarczono. Znajduje ona zastosowanie przede wszystkim w diagnostyce – zwłaszcza w diagnostyce obrazowej. – Program sztucznej inteligencji obrazuje np. zdjęcia RTG i w oparciu o dane, czyli to, czego się nauczył, stwierdza, czy obraz jest prawidłowy, czy patologiczny – wytłumaczyła profesor. Ponadto AI stosowana jest także w radiologii, psychiatrii, dermatologii czy diagnostyce nowotworów.

Bądź grzeczny dla robota Jak my, dorośli, postrzegamy i oceniamy roboty, było badane już wielokrotnie na przestrzeni ostatnich dekad. Wnioski z tego były na ogół takie, że... zobacz więcej

Zawód lekarza jest obarczony dużą odpowiedzialnością, ale co jeśli to sztuczna inteligencja popełni błąd? – Możemy przyjąć, że musimy obarczyć odpowiedzialnością osobę, która programuje tę sztuczną inteligencję i nie przewidziała, że na podstawie zmiennych, których będzie się jej dostarczać, będzie ona mogła podjąć złą decyzję – stwierdziła ekspertka. Jednocześnie odpowiedzialność operatora, który dokonał zaprogramowania, wydaje się jej nad wyraz szeroka. AI jest tworzona po to, aby podejmować autonomiczne decyzje, co w oczywisty sposób wiąże się pewnym z ryzykiem. Drugą koncepcją jest przypisywanie odpowiedzialności za błędy użytkownikowi AI, ale to z kolei ograniczy poziom zaufania i chęć korzystania ze sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej.

Kto ostatecznie ponosi odpowiedzialność?





– Trudno jest dzisiaj powiedzieć, kto ostatecznie ponosi odpowiedzialność i która z tych koncepcji jest optymalna – stwierdziła Król-Całkowska. Wiadomo natomiast, że prawo jest jednym z narzędzi, które zapewni, że odpowiedzialność istnieje. Dodatkowo może ograniczyć lęk zarówno lekarzy, jak i pacjentów przed używaniem AI.

Polska nie jest jedynym krajem, który nie ma indywidualnych regulacji prawnych w zakresie sztucznej inteligencji. Kraje członkowskie Unii Europejskiej mierzą się z tym samym problemem. Proponowane są rozwiązania, szczególnie w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego, „ale co z tego, że są one proponowane i niektóre są naprawdę całkiem dobre, skoro nie są implementowane do porządków prawnych poszczególnych państw” – zauważyła profesor.

Nie zapłaciła mandatu dzięki... sztucznej inteligencji 22-letnia Millie Houlton otrzymała zawiadomienie od Rady Miasta York, że zaparkowała swój samochód w niedozwolonym miejscu. Mandat opiewał na 60... zobacz więcej

Zaufanie do sztucznej inteligencji jest jeszcze ograniczone, „ponieważ z jednej strony bardzo dużo się mówi o AI, a z drugiej – kompletnie nie wiadomo, co i jak ją reguluje” – zaznaczyła ekspertka. Dodatkowo ludzie obawiają się braku udziału człowieka w leczeniu, gdyż to jego uważają za mniej omylnego. Zdaniem Król-Całkowskiej jest to złudne przekonanie. Przeprowadzone badania pokazały, że przeciętny młody radiolog myli się trzykrotnie częściej niż algorytm sztucznej inteligencji, który uczył się tylko przez dwa miesiące. – Regulacje prawne dadzą poczucie stabilności ludziom, którzy będą korzystać z AI – dodała.

– Po stronie pacjentów ten lęk nie powinien istnieć, ale lekarze czy personel medyczny powinni tę obawę mieć, ponieważ jeśli sztuczna inteligencja popełni błąd, a jednocześnie nie dojdzie do ostatecznego zweryfikowania przez człowieka – można mówić o niedołożeniu należytej staranności, a to jest podstawa odpowiedzialności w prawie medyczny – podsumowała.

Kiedy więc można spodziewać się zmian w prawie?





Kiedy więc można spodziewać się zmian w prawie? Zdaniem prof. Justyny Król-Całkowskiej dopiero wtedy, kiedy błędy staną się zauważalne i problematyczne. – Ludzie najczęściej reagują, gdy coś się wydarzy. Wprowadzają regulacje wtedy, kiedy już z czymś jest problem i – niestety – myślę, że tak będzie w przypadku sztucznej inteligencji – stwierdziła. Sposobem, aby nie doszło do tragedii, jest zaproponowanie jednoznacznych, krajowych regulacji, które będą dotyczyły odpowiedzialności za działania AI. – Bez tego może dojść do sytuacji, w której zareagujemy zbyt późno – zaznaczyła.

– My już wiemy, co może się stać, i odwlekanie w czasie wprowadzenia regulacji jest ogromnym błędem – ostrzegła ekspertka.