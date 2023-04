Prigożyn wrócił do łask? Nowe informacje z frontu [RAPORT]

Rosjanie kontynuują szturmy koło Bachmutu, Awdijiwki i Marjinki w Zagłębiu Donieckim. Według porannego komunikatu ukraińskiego sztabu generalnego w ciągu ostatniej doby wojska ukraińskie odparły w tych rejonach 43 ataki. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną odnotowuje, że szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn prawdopodobnie odzyskał przychylność na Kremlu; wskazują na to jego ostatnie działania.

Najcięższe walki toczą się o Bachmut. Według informacji sztabu mimo znacznych strat Rosjanie nie osiągnęli tam powodzenia. Rosyjska artyleria i lotnictwo prowadzą intensywne bombardowania pozycji ukraińskich, a także osiedli. Przeprowadzili 62 naloty i 70 ostrzałów z batalionowych wyrzutni rakiet. Użyli również sześciu pocisków manewrujących.

Na Zaporożu i pod Chersoniem Rosjanie są w defensywie. Prowadzą działania defensywne, koncentrując ostrzał artyleryjski na miejscowościach wzdłuż linii frontu.





W ciągu ostatnich 24 godzin ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 9 uderzeń w rejony koncentracji rosyjskich żołnierzy i sprzętu, niszcząc 3 wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych. Zestrzelono 10 dronów różnego typu. Ukraińskie wojska rakietowe zniszczyły podczas ostatniej doby rosyjski kompleks artylerii przeciwlotniczej i 2 stacje walki elektronicznej.

Jednostki rosyjskiej armii pod komendą wagnerowców?

Amerykański think tank wskazuje na ostatnie wypowiedzi Jewgienija Prigożyna, szefa Grupy Wagnera, której ostatnie niepowodzenia miały obniżyć jego wpływy na Kremlu. Teraz – jak czytamy w raporcie ISW – Prigożyn rozliczał z działań dywizje „Potik” i „Aleksander Newski”, ostro krytykując stan rosyjskich oddziałów.

Analitycy podkreślają, że to jednostki, które miały osłaniać wagnerowców, ale podlegają rosyjskiemu ministerstwu obrony. Ich stanowczy przegląd dokonany przez Prigożyna wskazuje, że „kucharz Putina” sprawuje nad nimi de facto kontrolę, co z kolei sugeruje, że odzyskał pewną przychylność Kremla – konkluduje think tank.

