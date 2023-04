Szef unijnej dyplomacji przyznaje: za mało przekazujemy Ukrainie

Niewystarczające są dostawy amunicji unijnych krajów na Ukrainę – przyznaje szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, który zwrócił się do europejskich stolic o ich przyspieszenie. Unię ponaglają także władze w Kijowie. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania ministrów spraw zagranicznych 27 krajów w Luksemburgu. Z unijnymi ministrami połączył się szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba.

Państwa członkowskie przekazały Ukrainie ponad tysiąc rakiet i zaledwie kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji, co – jak wynika z relacji unijnych dyplomatów, z którymi rozmawiała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka – spotkało się z krytyką ukraińskiego ministra.





– Jeżeli chodzi o dostawy amunicji, to nie osiągnęły one poziomu, którego oczekiwałbym ja czy minister Kułeba – przyznał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Zamierza on wysłać list ponaglający do europejskich stolic, bo – jak uważa – to niemożliwe, że kraje mają tak małe zapasy amunicji. Tym bardziej że Unia deklarowała, iż do początku przyszłego roku przekaże Ukrainie milion sztuk w ramach opróżniania magazynów i wspólnych zakupów.





Z kolei sprawę wspólnych zakupów blokuje Francja, która naciska na wyłączny udział europejskich firm. Większość krajów, w tym Polska, jest innego zdania.

– Owszem, trzeba jako zasadę przyznawać pierwszeństwo produkcji zbrojeniowej europejskiej, ale mamy obecnie stan absolutnej konieczności, bo teraz trzeba pomóc Ukrainie, kupując tam, gdzie się da – mówił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. A to oznacza zakupy poza Unią, na przykład w Korei Południowej czy USA.