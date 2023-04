Wielka ewakuacja z Sudanu. Na pomoc płynie francuska fregata

Francuskie MSZ i armia pomagają w ewakuacji obcokrajowców z Sudanu. Dotychczas ewakuowano ponad 500 osób z 36 różnych krajów, w tym również Polaków. Francuski okręt wojenny zmierza do portu nad Morzem Czerwonym, aby wesprzeć ewakuację.

Francuska fregata Lorraine zmierza do portu, ale jeszcze nie dotarła do wód sudańskich – poinformowała w poniedziałek Agencja Reutera.





„Prezydent Francji Emmanuel Macron w ciągu ostatnich kilku dni nadzorował francuskie plany ewakuacji obywateli europejskich i innych państw, pozostając w kontakcie z generałem Abdelem Fattahem al-Burhanem, szefem rady rządzącej Sudanem, który dowodzi armią” – przekazał Pałac Elizejski.





Ewakuacja





Z Sudanu ewakuowano już 196 obywateli francuskich. Francja w poniedziałek zdecydowała również o zamknięciu swojej ambasady w Sudanie.

Polskie MSZ podziękowało Francji, Hiszpanii i Niemcom za pomoc w ewakuowaniu polskich obywateli z Sudanu.





Wojna domowa





Konflikt pomiędzy sudańską armią i paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) wybuchł 15 kwietnia. W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych. Generałowie nie mogli jednak zgodzić się co do terminu, w jakim miałoby to nastąpić, a polityczny spór przerodził się w wojnę domową.





Według najnowszych szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Sudanie zginęło w ciągu ostatniego tygodnia co najmniej 413 osób, a3551 zostało rannych. W kraju wyczerpują się zapasy żywności i wody - informują media.