Jakie ceny paliw na majówkę? Obajtek wyjaśnia

Podczas tegorocznej majówki z powodu wywołanych przez liczne kryzysy inflacji będziemy musieli liczyć się ze sporymi wydatkami. Kluczowe mogą okazać się ceny paliw. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapewnił w TVP Info, że w związku z wysokim popytem ceny paliw w majówkę nie wzrosną. Co więcej, w ostatnich tygodniach odnotowano spore spadki i ceny są obecnie jednymi z najniższych w Europie.

– Dziś średnia cena benzyny to 6,72, diesla 6,49. W ciągu siedmiu dni obniżyliśmy olej napędowy o 25 gr, a benzynę o 12 gr – mówił prezes Orlenu. Obajtek podkreślił, że „od razu, jak ceny kształtują się w hurcie, przekładamy je na detal”.





– Dzięki temu, że zdywersyfikowaliśmy dostawy ropy i mamy odpowiednie kontrakty, nie tylko zabezpieczamy jedne z najniższych cen w Europie, ale też nie brakuje u nas produktu – powiedział. Jak dodał, „sami widzimy, jak się dzieje w innych krajach, że tam niejednokrotnie brakuje produktu”.





– Prowadzimy tak politykę w zakresie paliw, żeby te ceny były jedne z najniższych w Europie i żeby nie zachwiać parytetu produktowego oraz żeby produktów w Polsce nie brakło – zapewniał Obajtek.









Reaktory SMR





Wysokie ceny surowców przekładają się na wysokie ceny energii. Dlatego Polska zwraca się ku energetyce jądrowej.





Na terenie naszego kraju ma powstać 20 tzw. małych reaktorów SMR. Prezes PKN Orlen zapewnił, że oznaczają one dla Polaków „tanią energię i tanie ciepło”.







– Te reaktory są bardzo bezpieczne, jest to technologia już znana na świecie (...) strefy oddziaływania nie ma, a jeśli chodzi o strefę bezpieczeństwa to jest ok. 400 metrów. To jest technologia bezpieczna, pasywna, gdzie reaktor wygasza się w ciągu 7 dni – zaznaczył Obajtek. Jak podkreślił inwestycje muszą być omawiane z samorządami oraz przedstawiane społeczeństwu jako bezpieczne.













Utopia i szaleństwo





Nie tylko majówka, ceny paliw i reaktory SMR były tematem rozmowy z prezesem największego polskiego koncernu.





Obajtek odniósł się również do wypowiedzi eksperta ekonomicznego Platformy Obywatelskiej Bogusława Grabowskiego, który postulował prywatyzację państwowych spółek w tym m.in. Orlenu.





– To jest totalne szaleństwo, myślę, że do tego nie dojdzie – mówił Obajtek, przekonując, że takie rozwiązanie oznaczałoby dla Polaków wyższe ceny.





– Wtedy bylibyśmy bardzo zagrożeni, a Polacy zdecydowanie więcej by płacili choćby za paliwo (...) Czy wtedy te setki milionów byłyby inwestowane w Polski sport, w polskich sportowców? Czy spełnialibyśmy zadania społeczne? Czy państwo byłoby bezpieczne? Czy rząd mógłby politykę gospodarczą poprzez spółki realizować dla bezpieczeństwa Polaków? Nie, to jest totalna utopia – ocenił.