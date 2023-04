„Policzmy głosy”, „gangsterskie chwyty”. Szef PO wspomina 4 czerwca

„Nikt mi tak często nie mówił tak złych rzeczy o rządzie Jana Olszewskiego jak Jarosław Kaczyński, właśnie wtedy, w tym roku 1992 r., kiedy odwoływaliśmy rząd Jana Olszewskiego” – powiedział w poniedziałek przewodniczący PO Donald Tusk podczas spotkania z mieszkańcami Tarnobrzega. Sprawdźmy i przypomnijmy, co kto mówił 4 czerwca 1992 r. w chwili, gdy odwoływano rząd Jana Olszewskiego.

„Wiecie, że w telewizjach prawicowych, czy portalach, zawsze jak jest 4 czerwca, to się przypomina odwoływanie rządu Jana Olszewskiego. (...) Nikt mi tak często nie mówił tak złych rzeczy o rządzie Jana Olszewskiego jak Jarosław Kaczyński właśnie wtedy, (...) kiedy odwoływaliśmy rząd Jana Olszewskiego. Mówił to także publicznie o Olszewskim jako o bardzo zapiekłym polityku, który nie jest zdolny do żadnego, najmniejszego porozumienia” – tłumaczył mieszkańcom Tarnobrzega Tusk.





Przypomnijmy, rząd Jana Olszewskiego został powołany 23 grudnia 1991 r. jako gabinet mniejszościowy. Zadanie miał tym trudniejsze, że przed krajem stały ogromne wyzwania transformacji ustrojowej. Kluczowe w tym, według ówczesnej Rady Ministrów, były dekomunizacja Polski, odcięcie wpływów byłego już ZSRS (upadł 8 grudnia 1991 r.) i jego macek działających poprzez struktury Służby Bezpieczeństwa także w polskim aparacie państwowym. Temu służyć miała m.in. sporządzona przez ówczesnego szefa resortu spraw wewnętrznych lista tajnych współpracowników bezpieki będących członkami rządu, posłami, senatorami. Była ta realizacja specjalnej uchwały Sejmu. Na liście tajnych współpracowników pojawiło się również nazwisko ówczesnego prezydenta RP Lecha Wałęsy. To obawa przed upublicznieniem tych informacji stała się bezpośrednią przyczyną odwołania rządu Olszewskiego, w czym Tusk aktywnie uczestniczył.





Dziś szef Platformy Obywatelskiej zarzuca Jarosławowi Kaczyńskiemu, że „źle mówił o rządzie Jana Olszewskiego”, a sam określa go jako „bardzo nieudolnego pod każdym względem”.





Co powiedział Jarosław Kaczyński?





Tymczasem – „jeśli porównać dokonania tego rządu z poprzednikami, to nie ma tutaj powodów do wstydu” – mówił Jarosław Kaczyński 4 czerwca 1992 r. z mównicy sejmowej podczas debaty nad odwołaniem rządu Olszewskiego. „Sytuacja gospodarcza się poprawia”, „budżet został przygotowany bez kompromisów i nie ma żadnej alternatywy”, „jest plan społeczno-gospodarczy Jerzego Ejsmonta, który też nie ma żadnej alternatywy” – wymieniał wówczas Kaczyński.





I podkreślił: „Z całą pewnością nie polityka gospodarcza spowodowała atak na ten rząd”.





Zaznaczył też, że „proces dekomunizacji jest wielką i zwiększającą się potrzebą tego kraju”, nawiązując do jednego z kluczowych osiągnięć ekipy Jana Olszewskiego.









Demokracja w Tuskowym wydaniu





Tusk, wspominając procedurę odwołania rządu Olszewskiego, mówił z kolei: „po prostu w Sejmie uznano i przedstawiono wszystkie powody, dla których rząd Jana Olszewskiego został odwołany, w procedurze demokratycznej – jest wotum nieufności, posłowie głosują, rząd jest odwołany”.





Czytaj także: 30 lat temu upadł rząd Jana Olszewskiego





Nie dodał jednak, że zanim doszło do głosowania w Sejmie, odbyła się u prezydenta Lecha Wałęsy nocna rada gabinetowa, podczas której Wałęsa powiedział: „wy nie wiecie, jak oni daleko zaszli, (...), trzeba błyskawicznie, natychmiast, dzisiaj (odwołać rząd – przyp. red.)”. To tam uformowana koalicja przesądziła o losie rządu Jana Olszewskiego. Sam Tusk nawoływała wówczas „Panowie, policzmy głosy”. A okoliczności te trafnie określił jeden z jej uczestników – Waldemar Pawlak. „To jest trochę gangsterski chwyt” – powiedział następca premiera Olszewskiego. Tak właśnie wyglądała „demokracja” w m.in. Tuskowym wydaniu.